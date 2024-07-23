БпЛА атакували пором в Краснодарському краї: показуємо на карті, де розташований порт "Кавказ"

В ніч на 23 липня безпілотники атакували російський порт "Кавказ" у Краснодарському краї. Повідомляють, що під ударом опинилось поромне судно.

За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, у порту загорілося судно, нібито серед членів екіпажу і співробітників є постраждалі й загиблий.

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Дрони вдарили по порту "Кавказ"

Очевидці повідомляли, що після атаки в бік порту "Кавказ" їхали автомобілі швидкої допомоги та пожежники.

Цього ранку безпілотники атакували поромне судно в порту "Кавказ". Зараз на місці працюють екстрені служби. Займання локальне, загрози поширення вогню немає,

– заявив російський чиновник.

Цікаво, що, за інформацією каналу "Кримський вітер", у російських пабліках видаляють повідомлення про "приліт" у порт.

За словами росіян, порт Кавказ – це п'ятий за вантажообігом порт Росії і другий за вантажообігом порт у Чорноморсько-Азовському басейні після порту Новоросійська. Він розташований на косі Чушка в Керченській протоці. На території порту є автомобільний пором, який з'єднує Краснодарський край з тимчасово окупованим Кримом.

Де розташований російських порт "Кавказ": показуємо на карті

Сам порт розташований за 5 кілометрів від Криму й за 10 – від Кримського мосту.

До слова, в ніч на 22 липня країну-агресорку також атакували безпілотники. Зокрема, вони двічі били по нафтопереробному заводі у Туапсе.