У Центрі протидії дезінформації при РНБО заявили, що дрони атакують Московську область Росії. У телеграм-каналах росіяни бідкаються.

Глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповіли про атаку дронів орієнтовно о 20:42 14 жовтня.

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Що відомо про атаку дронів по Московській області

Московська область під атакою БпЛА,

– заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

У російських телеграм-каналах повідомляли, що дрони летіли зі сторони Калузької області в Московську. Також багато їх фіксували у Суземці Брянської області Росії.



Дрони атакують Московську область Росії / Скриншот з телеграм-каналу

До речі, вночі проти 12 жовтня в Росії була масована атака дронів. Росія традиційно заявила про "збиття" безпілотників. Проте тоді глава Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що дещо долетіло до Казані. Адже росіяни закривали аеропорт та запроваджували "план "Ковёр".

До речі, до Казані від українського кордону понад 1000 кілометрів.