Дрони атакували нафтобазу у Ростовській області: виникла велика пожежа
Поки Росія тероризує Україну "Шахедами" та ракетами, невідомі безпілотники атакують енергетичні об’єкти на території країни агресорки. У ніч проти 13 липня під удар потрапила Ростовська область.
За словами місцевого губернатора Васілія Голубєва, дрони атакували нафтобазу в Цимлянському районі. У результаті виникло займання, повідомляє 24 Канал.
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Нафтобазу горить ясно
Голубєв додав, що пожежі присвоїли 3 ранг. На місці працюють пожежні розрахунки, залучено до гасіння 49 осіб і 14 одиниць техніки. Інформація уточнюється.
Не забув він повторити й традиційну мантру, що жертв і постраждалих немає.
Тим часом місцеві ЗМІ опублікували фото з місця гасіння пожежі на нафтобазі в Цимлянському районі
Вибух і стовп диму
Пропагандистські ресурси повідомляють про вибух, який пролунав приблизно о 4 годині ранку. Після цього місцеві помітили стовп диму з боку нафтобази.
За даними видання Mash, який вважають близьким до Кремля, на території нафтобази начебто впали уламки збитого безпілотника.
Наразі на нафтобазі пожежа. Гасять за підвищеним, третім рангом складності,
– наголошують пропагандисти.
ЗМІ додає, що тут зберігають бензин АІ-92, АІ-95 і дизельне пальне.
До слова, нещодавно СБУ та ГУР уразили кілька важливих об'єктів на території Росії. Мовиться про військовий аеродром Ахтюбінськ в Астраханській області, електропідстанцію в Ростовській області та нафтобазу в Калачі-на-Дону у Волгоградській області. Щодо останньої, то там було влучання в цистерну з пальним. На місці виникла сильна пожежа, хмара чорного диму підіймалася в небо.