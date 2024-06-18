Безпілотники атакували нафтосховище у Ростовській області, виникла масштабна пожежа

У Росії вночі 18 червня загорілися резервуари з нафтопродуктами. Це сталося у Ростовській області внаслідок атаки безпілотників.

Російські окупанти бідкаються, що ЗСУ атакували резервуари з нафтопродуктами в Ростовській області. Відповідну інформацію поширили пропагандисти, пише 24 Канал.

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Дрони атакували місто Азов

У повідомленні мовиться, що внаслідок атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами в місті Азов.

Також повідомляється, що російські рятувальники намагаються загасити пожежу. У мережі показали фото пожежі, яка виникла внаслідок атаки по нафтосховищу. Як свідчить світлина, пожежа в Азові досить масштабна.



Пожежа після удару по нафтосховищу в Азові / Фото monitor

Зі слів губернатора Васілія Голубєва, на місці сильна пожежа. Місцеві кажуть, що перед цим чули в небі щонайменше п'ять вибухів. Крім того, у телеграм-каналах з'явилося відео пожежі.

Пожежа в Азові після атаки безпілотників по нафтосховищу: дивіться відео

Місто Азов на карті

Вночі звуки безпілотників та вибухи чули в Криму