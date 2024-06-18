Безпілотники атакували нафтосховище у Ростовській області, виникла масштабна пожежа
У Росії вночі 18 червня загорілися резервуари з нафтопродуктами. Це сталося у Ростовській області внаслідок атаки безпілотників.
Російські окупанти бідкаються, що ЗСУ атакували резервуари з нафтопродуктами в Ростовській області. Відповідну інформацію поширили пропагандисти, пише 24 Канал.
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Дрони атакували місто Азов
У повідомленні мовиться, що внаслідок атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами в місті Азов.
Також повідомляється, що російські рятувальники намагаються загасити пожежу. У мережі показали фото пожежі, яка виникла внаслідок атаки по нафтосховищу. Як свідчить світлина, пожежа в Азові досить масштабна.
Пожежа після удару по нафтосховищу в Азові / Фото monitor
Зі слів губернатора Васілія Голубєва, на місці сильна пожежа. Місцеві кажуть, що перед цим чули в небі щонайменше п'ять вибухів. Крім того, у телеграм-каналах з'явилося відео пожежі.
Пожежа в Азові після атаки безпілотників по нафтосховищу: дивіться відео
Місто Азов на карті
Вночі звуки безпілотників та вибухи чули в Криму
- У тимчасово окупованому Криму було неспокійно пізно вночі 18 червня. Так, близько півночі на окупованому півострові оголосили тривогу через загрозу дронів і ракет.
- Окупанти відразу перекрили рух через Кримський міст. Звуки вибухів чули у Керчі, а також в Стрілецькій бухті та Євпаторії.
- Крім того, повідомлялося, що у військових частинах Севастополя та Сімферополя лунала тривога.
- Додамо, що в ніч на 17 червня українські дрони атакували Новолипецький металургійний комбінат у Липецьку. Тоді дрони ГУР успішно відпрацювали по російських об'єктах.
- Також 14 червня у Воронезькій області Росії кілька дронів атакували місцеву нафтобазу. Унаслідок удару було пошкоджено резервуари з паливом.