Дрони атакували Північну Осетію: показуємо на карті аеродром "Моздок", на який летіли БпЛА

В небі над Північною Осетією в Росії нібито збили безпілотники, які летіли на аеродром. Таким чином дрони, ймовірно, подолали 1 тисячу кілометрів.

Російські системи "ППО" та РЕБ не завадили безпілотникам подолати вражаючу відстань.

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Безпілотники атакували Північну Осетію

Про атаку дронів на території Північної Осетії заявили в міноборони Росії.

ППО збила український безпілотник над територією Північної Осетії,

– заявили росіяни.

Згодом стало відомо, що дронів було три – про це повідомив голова республіку Північна Осетія Сєргєй Мєняйло. Росіяни також повідомили, що ціллю безпілотників був військовий аеродром Моздок. За відкритими даними, там базується окремий 485-й окремий вертолітний полк.

Варто зазначити, що раніше дрони не атакували Північну Осетію. Очікувано, росіяни вже традиційно заявили, що жертв та руйнувань внаслідок атаки нібито немає.

Де знаходиться "Моздок": показуємо на карті

Що знаходиться на аеродромі "Моздок"