Підрозділ "Фурія" завдав нищівного удару по бліндажах і складах росіян під Вовчанськом

ЗСУ продовжують нищити окупантів на фронті. Підрозділ "Фурія" прикордонної бригади "Гарт" успішно провів нічну операцію, уразивши бліндажі, окопи та склади російських окупантів під Вовчанськом.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу. Завдяки точним скидам боєприпасів вдалося завдати суттєвих втрат ворогу.

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Яким було нічне полювання "Фурії"

Пілоти підрозділу "Фурія" прикордонної бригади «Гарт» завдали ударів по бліндажах, окопах та складах російських окупантів під Вовчанськом на Харківщині, використовуючи ударні дрони.

Після настання темряви пілоти підрозділу “Фурія” з використанням скидів та FPV-дронів завдали вогневого ураження по місцях зосередження загарбників – бліндажах, окопних лініях, а також складах з будівельними матеріалами, призначеними для зведення фортифікацій,

– йдеться у повідомленні.

Дрони нищать росіян під Вовчанськом: дивіть відео

У Держприкордонслужбі зауважили, що всі ворожі цілі було успішно уражено.

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ ліквідували 1 580 окупантів. Загальні втрати Росії у війні складають понад 705 880 осіб