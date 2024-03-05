Навіть після ураження нафтобази у Бєлгородській області: Росію продовжують атакувати дрони
Ворог продовжує пожинати наслідки війни, яку сам розв'язав проти України. Так, у різних областях Росії у небі фіксують дрони.
Ранок 5 березня розпочався з атаки безпілотників на нафтобазу в Бєлгородській області. Однак після цього БпЛА не заспокоїлися: про небезпеку почали попереджати жителів Курської та Воронезької областей, – інформує 24 Канал.
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Атака дронів на Росію
Як пишуть ворожі телеграм-канали, у Воронезькій області близько 10:00 оголосили про авіаційну небезпеку.
Водночас у сусідній Курській області в небі літали дрони. Окупанти поспішили звинуватити в атаці нашу державу та запевнити в ефективності так званої "російської ППО".
З боку України до міста (Курська – 24 Канал) наближаються безпілотники. Сили та засоби ППО приведені в готовність для відбиття можливої атаки,
– заявив російський губернатор Гусєв.
Незадовго до цього, близько 09:30, в російському міністерстві оборони інформували, що за допомогою протиповітряної оборони нібито збили БпЛА над Курською областю.
Інші проблеми окупантів
- Як ми уже писали вище, 5 березня дрони завдали удару по нафтопереробному заводі в Бєлгородській області. Внаслідок цього спалахнула пожежа, про що не змогла мовчати навіть влада регіону. Російський губернатор Гладков повідомив, що в Губкінському міському окрузі прогримів вибух, але поспішив наголосити, що постраждалих немає. Загарбники заявляли перед тим про "успішно збиті 3 безпілотники".
- У ніч проти цього дня неспокійно було і в Чорному морі. Вранці 5 березня у ГУР Міноборони України відзвітували про успішне ураження військового корабля окупантів "Сергій Котов". До операції залучили спеціальний підрозділ Group 13 української розвідки, який застосував морські дрони Magura V5. Пішов на дно корабель, який транспортував ракети типу "Калібр", в районі Керченської протоки. Ворогу навіть довелось перекривати Кримський міст.
- Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять 25 кораблів і катерів, а також 1 підводний човен. Крім того, особовий склад так званої "другої армії світу" зменшився на 419 тисяч одиниць особового складу, що є заслугою Сил оборони України. Як інформували в Генштабі вранці 5 березня, лише за минулу добу противник втратив 1 070 солдатів, 9 танків, 28 бойових броньованих машин та аж 48 артилерійських систем.