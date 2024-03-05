Навіть після ураження нафтобази у Бєлгородській області: Росію продовжують атакувати дрони

Ворог продовжує пожинати наслідки війни, яку сам розв'язав проти України. Так, у різних областях Росії у небі фіксують дрони.

Ранок 5 березня розпочався з атаки безпілотників на нафтобазу в Бєлгородській області. Однак після цього БпЛА не заспокоїлися: про небезпеку почали попереджати жителів Курської та Воронезької областей, – інформує 24 Канал.

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Атака дронів на Росію

Як пишуть ворожі телеграм-канали, у Воронезькій області близько 10:00 оголосили про авіаційну небезпеку.

Водночас у сусідній Курській області в небі літали дрони. Окупанти поспішили звинуватити в атаці нашу державу та запевнити в ефективності так званої "російської ППО".

З боку України до міста (Курська – 24 Канал) наближаються безпілотники. Сили та засоби ППО приведені в готовність для відбиття можливої атаки,

– заявив російський губернатор Гусєв.

Незадовго до цього, близько 09:30, в російському міністерстві оборони інформували, що за допомогою протиповітряної оборони нібито збили БпЛА над Курською областю.

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