Дрони атакували Ростовську область: спалахнула пожежа

Ростовську область масовано атакували дрони, що спричинило численні вибухи в ніч на 26 липня 2024 року. Щонайменше три безпілотники зняли на відео над самим містом

Місцеві мешканці повідомили про численні вибухи в ніч на 26 липня. Один із безпілотників був збитий у селищі Нєсвєтай за 15 кілометрів від Ростова, де внаслідок цього спалахнула пожежа.

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Біля Ростова спалахнула велика пожежа

Жителі Ростова у мережі щедро ділились відео, на яких зафіксовані і звуки сирени, і шум від безпілотників, які прямують над містом. Було чутно і роботу російської ППО. Гучний вибух прозвучав неподалік обласного центру.

Дрони летять над Ростовом: дивіться відео

У селищі Нєсвєтай уламки дрона потрапили у поле. Також був пошкоджений один з будинків. Величезне полум'я підняло на ноги усе село. Люди розповіли, що до них їхали поліцейські та пожежні машини. Вони зауважили, що останніх було небагато, адже їх просто розікрали.

Пожежа внаслідок падіння дрона: дивіться відео