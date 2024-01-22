ППО в Ленінградській області ставили, щоб захищатися від НАТО, – ISW

Уночі 21 січня в Ленінградській області під ударом українських спецслужб опинився морський нафтовий термінал. Унаслідок успішної атаки він повністю припинив роботу.

У ніч проти 21 січня вибухи також лунали й у Смоленській області. Там атакували авіаремонтний завод.

Дивіться також Менше грошей на війну: як атаки дронів на Росію підривають військовий потенціал ворога

Російська ППО в Ленінградській області не готова до атак

Аналітики Інституту вивчення війни, посилаючись на російські джерела, зазначили – системи ППО погано захищать Ленінградську область. Швидше за все, окупанти встановили їх для "захисту" від гіпотетичних атак НАТО. Однак окупанти не були готові до ударів з Півдня. В ISW стверджують, що зараз російські військові реформують Ленінградський військовий округ для того, аби підготуватися до війни з Альянсом, тому системи та засоби ППО зосереджені на кордоні з НАТО.

Українські удари в Ленінградській області можуть змусити російські сили перерозташувати системи протиповітряної оборони малої дальності уздовж очікуваних маршрутів польоту українських безпілотників, щоб захистити потенційні цілі стратегічного значення,

– акцентували аналітики.

Окрім того, в Інституті вивчення війни наголосили, що російські військові використовують системи "Панцир", а вони, ймовірно, не в змозі захистити усі важливі стратегічні об'єкти в Ленінградській області без залучення додаткових систем та засобів ППО. Аналітики зазначають, що продовження атак у глибоких тилах Росії може посилити тиск на російську ППО в цілому.

У Росії уразили низку важливих об'єктів 21 січня: що відомо