ППО в Ленінградській області ставили, щоб захищатися від НАТО, – ISW
Джерело:ISW
Уночі 21 січня в Ленінградській області під ударом українських спецслужб опинився морський нафтовий термінал. Унаслідок успішної атаки він повністю припинив роботу.
У ніч проти 21 січня вибухи також лунали й у Смоленській області. Там атакували авіаремонтний завод.
Дивіться також Менше грошей на війну: як атаки дронів на Росію підривають військовий потенціал ворога
Російська ППО в Ленінградській області не готова до атак
Аналітики Інституту вивчення війни, посилаючись на російські джерела, зазначили – системи ППО погано захищать Ленінградську область. Швидше за все, окупанти встановили їх для "захисту" від гіпотетичних атак НАТО. Однак окупанти не були готові до ударів з Півдня. В ISW стверджують, що зараз російські військові реформують Ленінградський військовий округ для того, аби підготуватися до війни з Альянсом, тому системи та засоби ППО зосереджені на кордоні з НАТО.
Українські удари в Ленінградській області можуть змусити російські сили перерозташувати системи протиповітряної оборони малої дальності уздовж очікуваних маршрутів польоту українських безпілотників, щоб захистити потенційні цілі стратегічного значення,
– акцентували аналітики.
Окрім того, в Інституті вивчення війни наголосили, що російські військові використовують системи "Панцир", а вони, ймовірно, не в змозі захистити усі важливі стратегічні об'єкти в Ленінградській області без залучення додаткових систем та засобів ППО. Аналітики зазначають, що продовження атак у глибоких тилах Росії може посилити тиск на російську ППО в цілому.
У Росії уразили низку важливих об'єктів 21 січня: що відомо
- Ніч проти 21 січня виявилася досить тривожною для росіян. Вибухи лунали у Тульській, Орловській, Смоленській та Ленінградській областях.
- Так, у Тульській області під ударом опинився завод "Щегловський вал" – це одне з найбільших оборонних підприємств Росії. Завод був атакований безпілотниками. До слова, на "Щегловському валу" розробляють керовану зброю для сухопутних військ Росії, систем ППО, швидкострільних гармат та бойової стрілецької зброї. Зокрема у цехах заводу збирають зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1".
- У Смоленській області українські безпілотники атакували авіаремонтний завод. Відомо, що там виробляють і ракети Х-59 різних модифікацій класу "повітря-поверхня". Окрім того, завод не вперше опинився під атакою – у жовтні 2023 року туди також завітала "бавовна".
- Українські безпілотники також успішно атакували нафтопереробний завод в Усть-Лузі Ленінградської області – у морському порту палав нафтовий термінал "Новатек". Як повідомили джерела в СБУ, українські БпЛА успішно атакували термінал. Унаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, усіх працівників довелося евакуювати, а згодом – термінал зовсім припинив роботу.