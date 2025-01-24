Не лише НПЗ: у Росії заявляють про пожежі та вибухи на Ново-Рязанській ТЕЦ
- Дрони атакували нафтопереробний завод в Рязані, а також Ново-Рязанську ТЕЦ, яка забезпечує тепло та електропостачання для понад 40 промислових підприємств.
- Місцева влада заявила про збиття безпілотників та відсутність постраждалих, триває ліквідація наслідків атаки, оцінюються масштаби матеріальних збитків.
Вночі 24 січня у Рязані дрони атакували нафтопереробний завод, на місці спалахнула пожежа. Тепер з'явилася попередня інформація про влучання у Ново-Рязанську ТЕЦ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали, які поширюють кадри диму, який здіймається над ворожим об'єктом.
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Що відомо про атаку на ТЕЦ у Рязані
За попередньою інформацією, безпілотні літальні апарати окрім Рязанського НПЗ також атакували найбільшу місцеву теплоелектростанцію – Ново-Рязанську. У мережі оприлюднили відповідні відео.
Вона забезпечує централізоване тепло та електропостачання для понад 40 промислових підприємств російського міста, у тому числі найбільших підприємств Південного промислового вузла.
Дрони атакували Ново-Рязанську ТЕЦ: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)
Водночас місцева влада наразі детально не коментувала ситуацію на об'єктах у Рязані, лаконічно відзвітувавши про нібито збиття безпілотних літальних апаратів у регіоні та запевнивши, що постраждалих немає.
Атака БпЛА на ТЕЦ у Рязані: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)
Триває ліквідація наслідків повітряної атаки на Рязань. Працюють усі оперативні служби. Знаходжусь на робочому місці, всі профільні структури отримали відповідні доручення,
– повідомив губернатор Рязанської області Павло Малков.
За його словами, наразі оцінюють масштаби матеріальних збитків.
Безпілотники атакували ТЕЦ у Рязані: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика)
До слова, росіяни скаржаться на атаку БпЛА у низці областей, серед них опинилася і Московська, дрони нібито летіли на російську столицю. За даними росЗМІ, які цитують мера Москви Сергія Собяніна, їх буцімто збили сили ППО у міських округах Коломна та Раменське.