Важливий об'єкт для ураження: авіаексперт проаналізував удар по Саранську

У ніч на 5 квітня невідомі безпілотники атакували Саранськ. Під ударом опинився важливий російський військовий об'єкт.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в етері 24 Каналу розповів, що цей завод виробляє компоненти, які завдають серйозної шкоди українським воїнам.

Цікаво Пролунало понад 20 вибухів: дрони СБУ уразили у Росії завод, який виробляє вибухівку

Куди потрібно бити у Росії

Попередньо відомо, що безпілотники атакували завод з виробництва оптоволокна в Саранську, що призвело до пожежі в районі підприємства. АТ "Оптиковолоконні Системи" є першим і єдиним в Росії, що виготовляє оптичне волокно для дронів.

Для ефективної боротьби з російськими FPV-дронами важливо націлювати удари саме на такі підприємства.

Ось ми й завдаємо удару по заводу з виробництва оптоволокна, адже дрони з оптоволоконними кабелями стали серйозною проблемою для нас,

– наголосив Костянтин Криволап.

Також важливо завдати ударів по Алабузі та Іжевську, де розташовані заводи, що виготовляють зброю та розвідувальні БпЛА "Зала" і "Ланцет", а також боєприпаси.

Коли мене питають, по чому ще потрібно бити, я відповідаю: заводи, які виробляють "Шахеди", деталі для БпЛА, ракети, ФАБи, що після оснащення УМПК стають КАБами, і, звісно, не забувати про нафтогазову галузь,

– підкреслив авіаексперт.

На його думку, аеродроми не є найкращими цілями для ураження. Однак якщо на них розміщені ракети, як це було під час удару по Енгельсу, де вдалося знищити 96 ракет Х-101, це вже є суттєвим досягненням.

Схожа ситуація з авіабазою в Липецьку: якщо туди щось потрапляє, це завдає значної шкоди, адже база насичена різною авіаційною технікою, і навіть потужна система ППО не завжди здатна все захистити.