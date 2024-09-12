Україну атакують дрони: де наразі лунає небезпека

Російські окупанти запустили дрони по території України. Повітряні сили традиційно закликають людей під час тривоги перебувати в укриттях.

Де в Україні лунає повітряна тривога, та у якому місці літають російські безпілотники – читайте у тексті 24 Каналу.

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