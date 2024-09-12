Україну атакують дрони: де наразі лунає небезпека
Російські окупанти запустили дрони по території України. Повітряні сили традиційно закликають людей під час тривоги перебувати в укриттях.
Де в Україні лунає повітряна тривога, та у якому місці літають російські безпілотники – читайте у тексті 24 Каналу.
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"Шахеди" з Кіровоградської області на Вінниччину, рухаються вздовж меж Черкаської та Вінницької областей на Північний Захід. "Шахеди" з Миколаївщини – на Кіровоградщину. Активність ворожої тактичної авіації на Північному Сході, Східному напрямку, над акваторіями Азовського та Чорного морів. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. "Шахеди" на півночі Миколаївщини курсом на Захід. Група "шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину.
Група "Шахедів" на Сході Миколаївщини курсом на Північний Захід.
Нова група "Шахедів" на Півночі Херсонщини курсом на Миколаївщину.
"Шахеди" з Кіровоградської області на Вінниччину, рухаються вздовж меж Черкаської та Вінницької областей на Північний Захід.
"Шахеди" з Миколаївщини – на Кіровоградщину.
Активність ворожої тактичної авіації на Північному Сході, Східному напрямку, над акваторіями Азовського та Чорного морів.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
"Шахеди" на півночі Миколаївщини курсом на Захід.
Група "шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину.