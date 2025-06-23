Летючі гармати і "камікадзе" на полігоні: які нові дрони готують для фронту

У червні кластер Brave1 провів демо-день, зосереджений на запитах Сил оборони щодо дронів. Тестувалися FPV-камікадзе з вантажем 1 кілограм із дальністю до 40 кілемтрів і бомберів з навантаженням 5 кілограмів на 15 кілометрів.

Це відповідь на запити війська в глибшому ураженні й перевірці нових технічних рішень. 24 Канал побував на події та ділиться деталями.

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Як підвищують дальність і вантажопідйомність дронів

Під час демо-дня, організованого defence tech кластером Brave1, учасники сфокусувалися на двох типах безпілотників – FPV-камікадзе з радіусом дії до 40 кілометрів і дронах-бомберах, здатних нести до 5 кілограм бойового навантаження на відстань 15 кілометрів.

Як пояснив один із організаторів події, представник команди Brave1 Денис, цей захід є прямою відповіддю на запити від представників Сил Оборони.

Тестування дронів / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Це наш зворотній зв’язок на запит щодо засобів, спроможних виконувати конкретні бойові задачі: доступні бомбери 5 кілограм на 15 кілометрів і FPV-дрони-камікадзе з 1 кілограмом бойовою частиною на відстань до 40 кілометрів,

– зазначив Денис.

Brave1 зібрав на демо-день виробників, які заявляють про наявність таких рішень. Мета – не лише перевірити їхню ефективність, а й фактично протестувати на полігоні, чи здатні ці дрони реально виконати бойові задачі з відповідним навантаженням на заданій відстані.

Говорячи про технічні вимоги, представник організатора пояснив, що дрони-бомбери потребують значно потужнішої конструкції.

Це рама більша за стандартну 10-дюймову, відповідне електронне забезпечення, більш ємні батареї через підвищене навантаження. Багато виробників ставлять по два мотори – замість чотирьох маємо вісім. Все йде в бік збільшення дрона, але в розумних межах,

– каже Денис.

Адже надто великі дрони стають легкою мішенню для стрілецької зброї противника та складними в логістиці. Сили оборони, за його словами, зацікавлені в компактніших рішеннях – на противагу великим дронам типу "Баба Яга", як їх називають росіяни.



Тестування дронів / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Щодо забезпечення виробництва компонентами, ситуація лишається складною, проте не безнадійною.

Деякі комплектуючі вже є українського виробництва – поки це радше виняток, але позитивний. В основному ж дрони збираються з китайських деталей. Ресурсне забезпечення у всіх виробників різне – хтось має інвесторів, хтось користується кредитуванням, а хтось працює за передоплатою чи без неї,

– додав представник Brave1.

Як український виробник створює дрони з власними компонентами

Серед тих, чиї дрони літали на демо-дні – українська компанія WIY Advanced Aerial Systems з бомберами, які використовують компоненти власного виробництва компанії.

Безпілотник WIY KRUK, розроблений розроблений українською компанією WIY Advanced Aerial Systems, був представлений на демо-дні кластера Brave1 12 червня як приклад розвідувального дрона з широким спектром завдань, здатного ефективно працювати навіть в умовах активної дії засобів РЕБ.



Він призначений для спостереження за противником, виявлення позицій і ведення розвідки в реальному часі.

Також на заході показали WIY POMSTA-X – це дрон, здатний нести до 3 кілограмів корисного навантаження, з тактичним радіусом дії до 10 кілометрів і максимальною дальністю польоту до 15 кілометрів. Для протидії засобам радіоелектронної боротьби він оснащений модемом телеметрії та керування з псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти (ППРЧ), а також цифровим відеосигналом.

Завдяки використанню захищеного цифрового зв’язку та шифруванню за стандартом AES-256, дрон забезпечує надійний захист каналів керування, телеметрії й відеосигналу від перехоплення та стороннього втручання.



Дрони WIY / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

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Ми самі виробляємо плати – для зв’язку, керування з ППРЧ (псевдовипадкове перестроювання робочої частоти). Ці плати реалізовані на бомберах та на дронах-камікадзе, які тестувалися під РЕБ і позиціонуються як стійкі до засобів радіоелектронної боротьби. Виробляємо такі власні комплектуючі: польотні контролери, регулятори обертів, плати розподілу живлення, відеотрансмітери VTX – усе це WIY створює самостійно, щоб не залежати від імпорту,

– зазначили 24 Каналу в компанії WIY Advanced Aerial Systems.

Також у компанії працюють над тим, щоб дрону не був потрібен GPS, щоб по оптиці він стабілізувався на місцевості.