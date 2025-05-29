Росіяни атакували Україну новими дронами "Дань-М"

Ворог застосував проти нашої країни нові безпілотники. Мова про "Дань-М". У Повітряних силах підтвердили 24 Каналу використання нового озброєння.

Про "Дань-М" розповів фахівець з радіозв'язку "Флеш", передає 24 Канал.

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Що відомо про новий тип дронів, якими атакували Україну

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі 24 Каналу підтвердив використання нових дронів проти України. Про них українців попередили зранку в телеграм-каналі Повітряних сил.

Як повідомив Сергій Бескрестнов ("Флеш"), зранку Росія атакувала новим типом ударного реактивного БпЛА "Дань-М".

Ці БпЛА були запущені групою з Криму. "Дань-М" – це реактивна мішень для тренування та перевірки ППО, яку Росія переробила на ударний БпЛА,

– написав він.

Фахівець не має припущень, навіщо Росія зробила цю модифікацію. "Флеш" додав, що в оригіналі мішень має червоний колір, але в цьому випадку колір її корпусу змінили.

Дрон "Дань-М" / Фото з телеграм-каналу "Флеша"

Деякі характеристики БпЛА "Дань-М":

час польоту 25 – 40 хвилин;

швидкість 400 – 750 кілометрів на годину;

висота польоту до 9 кілометрів.

Нагадаємо, в Повітряному командуванні "Південь" повідомили, що 29 травня Росія атакувала Одещину невідомими повітряними цілями.