Ноу-хау російської армії: у Forbes розповіли про ворожі дрони-камікадзе з дитячих гіробордів

Росіяни вигадали, як можна швидше пересувати своє озброєння по лінії фронту. Для переміщення дронів-камікадзе вони використовують дитячі гіроборди.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Як росіяни використовують дитячі іграшки в війні

Нову технологію російської армії у війні дронів на фронті помітили нещодавно. Окупанти кріплять гіроборди до протитанкових мін і таким чином створюють вибухові дрони-камікадзе.

Аналітик видання Девід Акс розповідає, що літаючі безпілотники завдають понад 70% втрат, тоді як наземні роботи менш поширені.

Використовуючи гіроборди, окупанти можуть безперешкодно літати, що для них є безпечніше, аніж повзати пересічною місцевістю. До того ж гіроборди надзвичайно стійкі порівняно з традиційними колісними транспортними засобами і коштують дешевше.

Гіроборд може мчати по передовій швидше, ніж інші наземні роботи. А низька вартість іграшок означає, що навантажені мінами "боти" є витратним матеріалом. Немає потреби берегти їх тільки для найцінніших цілей,

– розповідає Акс.

Окрім переміщення озброєння росіяни можуть використовувати гіроборди для пересування штурмових груп. Адже окупанти вже давно використовують цивільний транспорт для руху лінією фронту. На передовій ворог вже пересувався китайськими гольфкарами, білоруськими мотоциклами, автомобілями Lada, фургонами, ГАЗ-69 та електросамокатами. У кінці квітня в хід пішли навіть захоплені шкільні автобуси.