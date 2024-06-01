Дрони для ЗСУ: у Міноборони сказали, скільки відсотків БпЛА розробляють в Україні

Майже всі дрони для ЗСУ розробляються в Україні. Приватний бізнес займає величезну частину в цьому секторі.

Про це розповів заступник міністра оборони України. Також Дмитро Кліменков зазначив, що нещодавно оголосили торги на закупівлю 20 000 дронів, передає 24 Канал.

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В Україні розробляють майже 100% всіх дронів

"Майже 100% всіх виробів розробляється в Україні. В цьому секторі якраз велику частину займає приватний бізнес. І це добре, тому що це теж про економіку", – наголосив Кліменков.

Посадовець розповів, що нещодавно агенція оборонних закупівель вперше оголосила конкурентні торги в закритому режимі через Prozorro на закупівлю 20 000 дронів для Сил оборони. Орієнтовна вартість до 3 мільярдів гривень. Частково торги вже відбулися.

Ми отримали дуже хороші результати, як по продукту, так і по ціні. Вже законтрактовано близько 7000 дронів. Наразі пройшли торги, проходять перевірку й кваліфікацію ще біля 7000 "пташок". Більш ніж 1 мільярд гривень цього бюджету вже використано, і ми рухаємося цим шляхом,

– зазначив заступник міністра оборони.

Також уточнив, що йдеться про широку номенклатуру дронів.

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