Ефективність дронів: які найболючіше б'ють ворога та які найдалі літають

Дрони стали ключовим інструментом сучасної війни на фронті. Нині понад 80% втрат ворога припадає саме на удари безпілотників або пов'язані з ними дії, зокрема дистанційне мінування та аеророзвідку.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів командир батальйону безпілотних систем "Сапсани" 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького – Михайло "Депутат" Трач.

Наскільки зараз ефективні дрони на фронті?

За словами Трача, до 95% виявлень ворожої піхоти також відбувається завдяки аеророзвідці. Дрони дозволяють швидко знаходити цілі та завдавати ударів, залишаючись відносно дешевим і ефективним засобом ведення війни.

Звичайний FPV-дрон на аналоговому зв'язку з боєприпасом приблизно 1,5 кілограма може працювати на відстані до 25 кілометрів. Однак через те, що оператори розташовані не безпосередньо на лінії зіткнення, фактична дальність ураження становить близько 15 кілометрів. У такому радіусі можуть бути знищені легка техніка, мотоцикли або піхота.

Такий самий радіус плюс-мінус і в противника. Однак ворог має більшу кількість пілотів і може ефективніше контролювати наші пересування і різати їх. Але в нас менше особового складу, то ми підбираємо моменти, коли ворогу складно виявити нас і краще ховаємось. Противник же має більше людей і мусить робити більше переміщень, через що важче йому ховатись,

– додав командир.

Найбільш масовим і результативним типом безпілотників залишаються аналогові FPV-дрони. Вони дешеві у виробництві, можуть нести різні типи боєприпасів і забезпечують значну частину уражень на полі бою. Водночас для складніших задач використовують і важчі безпілотники – наприклад, бомбери, які можуть руйнувати укриття, після чого інші дрони завдають точкових ударів, зазначив Трач.

Окремо "Депутат" згадує і про так звані "дрони-матки", які можуть нести менші FPV-дрони та запускати їх на значній відстані. Таку тактику використовують і російські війська, зокрема для атак на міста. Українські сили також мають подібні розробки, однак застосовують їх для ураження військових об'єктів у тилу противника.

Що відомо про розвиток дронів і ППО?