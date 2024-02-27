Знищили сотні цілей ворога: в яких дронах ЗСУ мають перевагу

Виробництво дронів від держави поступово зростає. Україна вже має цікавий дрон, який знищив сотні цілей ворога.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що держава почала передавати значно більше безпілотників.

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Якщо на початку 2023 року 20% було від держави, а 80% – від волонтерів, то зараз ситуація більш-менш вирівнялася. Наразі співвідношення становить 50 на 50.

Зараз кількість FPV-дронів зростає у військах, але держава ще не перекриває потребу повною мірою. За моїми оцінками, цього року не вийде повністю перекрити потребу. Динаміка бойових дій просто шалена. Не вистачає спроможностей та потужностей, аби все забезпечити,

– сказав Федоренко.

Росія має перевагу в дронах

Як наголосив Федоренко, якщо говорити про розвідувальні засоби, то ворог має тут перевагу. Це стосується як безпілотників з крилами, так і квадрокоптерів на кшталт "мавіків", які виготовляють в Китаї. Росія має більше можливостей їх придбати.

Ситуація з FPV-дронами стає кращою. Якщо наприкінці 2023 року співвідношення було 1 до 5, то зараз воно становить 1 до 3.

Є ще українська розробка – нічні бомбери. Противник намагається її скопіювати. Поки що таких зразків у них нема. Десь за пів року будуть. Ми тут монополісти. І ефективно використовуємо їх більш ніж рік. Вони знищили вже сотні цілей противника,

– сказав Федоренко.

Ситуація на фронті: коротко