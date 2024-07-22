Дрони ГУР атакували НПЗ у Туапсе, – джерела

Уночі 22 липня росіяни заявили про атаку дронів. Зокрема, потужні вибухи лунали на нафтопереробному заводі.

Як повідомляють джерела 24 Каналу, за атакою на Туапсинський нафтопереробний завод стоїть Головне управління розвідки. До слова, цей НПЗ дрони атакують вже не вперше.

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ГУР атакувало російський НПЗ у Туапсе

Як повідомили джерела, у результаті операції ГУР МОУ в ніч на 22 липня атаковано нафтопереробний завод в місті Туапсе Краснодарського краю. Унаслідок успішного відпрацювання, на ворожому заводі спалахнула пожежа.

За інформацією джерел у воєнній розвідці, БпЛА у небі над Туапсе було зафіксовано близько 3:30 за місцевим часом. Під час першої хвилі атаки ворожа ППО намагалася збити відразу 4 дрони-камікадзе. Пізніше, близько о 6:25, в районі НПЗ пролунало ще щонайменше два потужних вибухи, після чого на території об'єкта розпочалася пожежа.

Загалом у мережі повідомляли, що принаймні 8 безпілотників атакували НПЗ у Туапсе. До слова, удар по об'єкту визнають і російські пропагандисти, які повідомляють про пожежу на заводі. Наразі уточнюється ступінь ураження об'єктів військово-промислового комплексу держави-агресорки.

Довідка. Туапсинський нафтопереробний завод (Туапсинський НПЗ) – російське нафтопереробне підприємство в Краснодарському краї, експлуатантом якого є ТОВ "РН-Туапсинський НПЗ". Завод становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" – ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе".

Близько 90% продукції підприємства йде на експорт. НПЗ входить до складу нафтової компанії "Роснефть", його потужність становить близько 12 мільйонів тонн на рік.

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Варто зауважити, що НПЗ у Туапсе не вперше опинився під атакою дронів. Так, 17 травня 2024 року ворожий об'єкт військово-промислового комплексу також атакували дрони. Тоді на НПЗ спалахнула масштабна пожежа. Після цієї атаки, як повідомляли у ЗМІ, НПЗ призупинив роботу.

Атакували НПЗ в Туапсе й у січні 2024 року. Так, у ніч проти 25 січня дрони СБУ успішно атакували Туапсинський НПЗ. Внаслідок удару на заводі спалахнула пожежа й було пошкоджено установку первинної обробки нафтопродуктів.