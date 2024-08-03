Дрони ГУР спалили "Атлас" у Ростовській області, – джерела

По нафтокомбінату "Атлас" у Ростовській області було завдано удару у ніч на 3 серпня. Як з'ясувалося, це була робота ГУР МО України.

Джерела 24 Каналу у силових структурах розповіли, що по нафтокомбінату влучили 15 дронів, там виникла пожежа. Відомо, що цей склад забезпечує паливно-мастильними матеріалами війська росіян на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Дивіться також Шанси є, – Буданов не виключив знищення Кримського мосту найближчими місяцями

Що відомо про удар по комбінату "Атлас" у Ростові

За інформацією від джерел в українській розвідці, що ураження об'єкта відбулося за допомогою 15 БпЛА типу "Obsidian" проєкту "Nayan".

Російські ЗМІ повідомляють, що внаслідок атаки ГУР було уражено декілька резервуарів з паливно-мастильними матеріалами.

Внаслідок влучання дрона-камікадзе, на території складу розпочалася пожежа. Станом на ранок 3 серпня, її і досі не можуть загасити. Це підтверджується величезною кількістю відео та фото в соціальних мережах.

Детальна інформація щодо наслідків операції ГУР наразі з'ясовується.

Пожежа на нафтокомбінаті "Атлас": дивіться відео

За інформацією російських ЗМІ, до гасіння пожежі було залучено 30 одиниць техніки та 90 пожежників. Вогонь вдалося загасити лише об 12:30.

До слова, цієї ночі під ударом також опинився російський аеродром "Морозовськ". У Генштабі розповіли, що завдяки спільним діям СБУ та ГУР було уражено склади, де зберігалися, зокрема, керовані авіаційні бомби.