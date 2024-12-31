"Пуск з води був": у ГУР опублікували перехоплення перемовин російського пілота ураженого Мі-8

Воїни ГУР за допомогою ударного морського дрона Magura V5 знищили російський гелікоптер Мі-8. Згодом розвідники також опублікували радіоперехоплення окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони. Зазначається, що українські військові уразили повітряну ціль 31 грудня 2024 року в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму.

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У ГУР опублікували перехоплення

У здобутому розвідниками радіоперехопленні пілот підбитого ракетою з морського дрона Magura V5 російського гелікоптера Мі-8 панічно пояснює характер і наслідки вогневого ураження борту.

Був "хлопок" – по мені влучили. Пуск з води був. Після цього був ще один спалах. Я її вже не бачив, куди вона пішла, а перша просто в мене пішла та вибухнула десь поруч – по вертольоту відчув, деякі системи відмовили,

– сказав пілот підбитого ракетою гелікоптера Мі-8.

В ГУР додали, що інший російський гелікоптер Мі-8 після завданого ракетного удару з морської платформи Magura впав у Чорне море – цей момент потрапив на відео.

Російський пілот коментує удар по гелікоптеру: дивіться відео

До слова, раніше ГУР спільно із Силами оборони знищили ворожий штаб з росіянами на Запоріжжі. Внаслідок атаки штабу шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень.