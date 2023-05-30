"Прямо на мене летить": росіяни масово показують атаку дронів і кадри прильотів у Москві

30 травня росіян спіткали проблеми. Так, у Москві бідкаються про масову атаку безпілотників.

Росіяни масово почали показувати атаку дронів, а також кадри прильотів. Відповідні кадри публікують у телеграм-каналах, інформує 24 Канал.

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Росіяни масово показують атаку дронів

На оприлюднених відео можна побачити роботу російського ЗРК "Панцирь" у Москві.

Як працює ППО у Москві: дивіться відео

Також житель села Іллінське Красногірського округу зняв на відео безпілотник, що летить у бік Москви. Пропагандисти кажуть, що зараз на території всього Підмосков'я активно працює ППО.

Прямо над нашим будинком. Прямо на мене летить,

– бідкаються росіяни.

РосЗМІ пишуть, що 13 безпілотників нібито збили на підльоті до Москви. Ще 3 дрони потрапили у житлові будинки. Попередньо, на жаль, загиблих немає.

До того ж у Росії вели план "Тайфун". Це збір особового складу, який залучається до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Росіяни фіксують вибухи: дивіться відео

До речі, також очевидці зняли на камеру ймовірне влучання на Рубльовці, де розташовані елітні будинки росіян.

Прильоти на Рубльовці: дивіться відео

Що цьому передувало