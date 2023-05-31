"Всемогутня" ППО: росіяни зіткнулися з проблемами захисту аеропортів від дронів

У росіян нові проблеми. Так, ворожі аеропорти не можуть розпочати закупівлю спеціального технічного обладнання для захисту від безпілотників.

Представники кількох авіавузлів заявили, що придбання поки що неможливо, оскільки необхідно визначити порядок їх сертифікації та встановлення. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Проблеми окупантів із захистом аеропортів від дронів

Як стало відомо, російські аеропорти не можуть розпочати закупівлю спеціального технічного обладнання для захисту від безпілотників.

Регіональна влада зараз формує штаби, до складу яких входять ФСБ, Росгвардія, інші органи. Вони, у свою чергу, складають списки критично важливої інфраструктури, яка обов'язково підлягає оснащенню засобами боротьби від БПЛА. Наприклад, аеропортів. Оператори ж авіавузлів кажуть, що вони не мають жодного припису про можливість застосувати той чи інший засіб,

– побідкався гендиректор компанії "Юмірс" Андрій Клюєв.

Проблему із закупівлею засобів боротьби з БПЛА також підтвердив директор аеропорту Пензи Юрій Осколков.

Окрім цього, у пресслужбі калінінградського Храброво повідомили, що чекають від Росавіації та Мінтрансу рекомендацій та сертифікованого обладнання.

В аеропорту Внуково розповіли, що служби транспортної та авіаційної безпеки аеропорту не займаються протиповітряною обороною, а забезпечують безпеку на землі.

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