"Спроба масованої атаки": під Москвою та в інших областях Росії заявили про БпЛА
У Росії заявили про атаку дронів. Вороже міноборони повідомило, що там збили понад 20 безпілотних літальних апаратів
Російські місцеві телеграм-канали пишуть, що у різних областях країни-агресорки збивали дрони. Мовиться про Тульську, Калузьку, Брянську та Московську області, пише 24 Канал.
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"Летіли на Москву"
У Росії заявляють, що безпілотники летіли до їхньої столиці. Мер міста повідомляв, що ці БпЛА вдалося збити. Якщо вірити заявам ворожого міноборони, то всього у Росії збили 11 дронів над різними регіонами. Водночас деякі безпілотники російська протиповітряна оборона пропустила.
Зокрема, губернатор Тульської області заявив, що над Тулою збили два дрони. Один із них потрапив у багатоповерхівку.
БпЛА у Тулі: дивіться відео
У Росії також повідомили про постраждалого. У нього травма стопи. Також на місці працювали екстрені служби. Мешканців евакуювали з будинку.
Місцева влада заявляє, що серйозних руйнувань немає, одна російські телеграм-канали пишуть, що пошкодження доволі серйозні.
Аеропорти призупини свою роботу
Два московські аеропорти, – Внуково та Домодєдово, – призупинили роботу, повідомляють російські ЗМІ.
Літаки перебували в зоні очікування. В московських аеропортах увели план "Купол" через атаку БпЛА.
Дрони у Росії: останні новини
- Вночі 15 жовтня у Росії заявили про чергову атаку дронів. Там стверджували, що аж 27 БпЛА намагались завдати ударів по території країни. Усі їх нібито збила ППО. Зазначається, що з 20 "збитих" БпЛА 18 були вражені над Курською областю, ще два – над Білгородською.
- Уночі 30 серпня Росія зазнала однієї з найбільш масштабних атак безпілотників. Прильоти було зафіксовано у Брянську на заводі, який випускає деталі для ракетних комплексів "Іскандер", літаків і систем ППО. Місцева влада повідомляла про ураження адміністративної будівлі, падіння дрона на будівлю слідчого комітету, а також спробу дронів атакувати телевежу.
- У ніч на 26 серпня російські пропагандисти заявляли, що Московську область начебто "атакував дрон". Також заявили, що нібито "успішно" відпрацювала "ПеВеО". Цікаво, що мешканці скаржились на потужний стовп вогню. Також відомо, що тоді окупанти знову оголошували план "Килим". Прийом і відправку усіх рейсів у столичних аеропортах знову зупинили.