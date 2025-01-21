Вони вже на фронті: комбат пояснив, чим небезпечні дрони на оптоволокні

Дрони на оптоволокні – це проблема, над вирішенням якої вже працюють. Наразі окупанти мають перевагу в кількості таких безпілотників.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що деякі підрозділи Сил оборони України вже активно використовують дрони на оптоволокні.

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В чому проблема з такими дронами

Як пояснив військовий, наразі Росія централізовано постачає такі дрони за допомогою власного ВПК. Вони мають доступ до Китаю, який є найбільшим виробником оптоволокна.

Основна проблема таких дронів – на них взагалі не впливає жоден засіб РЕБ. Сигнал управління та відео передається саме через оптоволоконний кабель, який розмотується під час польоту.

Звісно, такі дрони мають обмежену маневреність та відстань. Від цього можна врятуватися, якщо добре замаскувати позицію або якщо збити дрон з певної стрілецької зброї.

Це проблема. Але пам'ятаємо, що на початку 2024 року на 1 наш FPV-дрон на деяких напрямках було 7 ворожих. Зараз за допомогою держави та українців ми вирівнялися за кількістю звичайних FPV. Десь у них ще є перевага, десь паритет, а десь наша перевага. Те саме буде з оптоволокном. Ближче до літа зможемо говорити про паритет. Та й шукають рішення, як протидіяти таким дронам,

– пояснив військовий.

Зверніть увагу! Зараз батальйон ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр, який воює на Харківському та Купʼянському напрямках, збирає кошти на плати ініціації. Вони допомагають дистанційно замінувати територію, аби ворог не міг пробратися на броньованій техніці до передових позицій. Кожна плата – це збережене життя наших військових. Приєднуйтеся до збору за посиланням – https://send.monobank.ua/jar/27MPXuvkKH