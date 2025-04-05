Польоти на 20 кілометрів: Криволап назвав сильні та слабкі сторони дронів на оптоволокні

Дрони на оптоволоконному кабелі дедалі частіше використовуються на фронті як з нашого боку, так і російського. Хоча Росія почала їх застосовувати раніше, українські безпілотники вже здатні долати більші відстані.

Ці дрони мають суттєву перевагу – вони менш вразливі до засобів радіоелектронної боротьби, але, попри це, мають й чимало недоліків. Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу про сильні та слабкі сторони дронів на оптоволокні.

Дивіться також Маркетплейс дронів для армії: що таке DOT-Chain і як змінює ситуацію із забезпеченням у війську

Переваги та недоліки дронів на оптоволокні

FPV-дрони на оптоволокні – це безпілотники, за якими тягнеться дріт. Така конструкція робить їх абсолютно стійкими до засобів радіоелектронної боротьби, оскільки вся інформація передається через оптоволоконний кабель.

Ще в січні 2024 року українські військові пропонували розробляти котушки з оптоволокном на 2 кілометри, але їх ідею висміяли, вважаючи це недоцільним рішенням. Однак Росія дізналася про ці плани й обігнала нас у цьому напрямку.

Проте в мене ще немає інформації, що росіяни літали більш як на 20 кілометрів. Поки у них це не виходить, натомість у нас виходить, і значно далі,

– зауважив Костянтин Криволап.

Однак наразі українські дрони на оптоволокні вже успішно використовують 30-кілометрові котушки. Завдяки цьому вони можуть працювати на значно більші відстані. Проте через більшу довжину кабелю, вони не здатні нести велику бойову частину, оскільки для подолання більшої дистанції необхідні потужніші акумулятори.

Зауважимо! Днями кластер оборонних технологій Brave1 повідомив, що в Україні випробували дальні FPV-дрони з оптоволоконним управлінням на понад 20 кілометрів.

Проте такі безпілотники мають і свої недоліки. Вони менш маневрові та складніше долають перешкоди. Наприклад, під Покровськом стався випадок, коли кабель заплутався у джипі, і його довелося перерізати, щоб машина змогла продовжити рух.