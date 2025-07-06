Небо буде закритим: Україна працює над ефективним способом боротьби проти "Шахедів"

Останнім часом Сили оборони України зосередженні над закриттям неба нашої країни від російських "Шахедів". Українські підприємства розширюють свої можливості та співпрацюють з іноземними партнерами.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зазначивши, що серед найефективніших методів протидії – дрони-перехоплювачі. Для якісного відбиття атак "Шахедів" потрібно мати мінімум 500 подібних засобів.

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Як Україна працює над збиттям "Шахедів"

За словами генерала-лейтенанта, Україна працює над розвитком безпілотних апаратів саме в контексті захисту цивільних від атак "Шахедів". Адже ворог суттєво наростив спроможності завдавати ними удари, лише за добу окупанти можуть запускати приблизно 500 безпілотників.

Баражуючі боєприпаси типу "Шахед" – це серйозна проблема, шукаємо шляхи боротьби. Один з напрямків – дрони-перехоплювачі. Лише в Україні працюють над масштабуванням виготовлення 4 компанії, також працюємо з союзниками,

– наголосив він.

Романенко зазначив, що українські дрони-перехоплювачі вже досягли потужних результатів – підіймаються в повітря на 11 кілометрів. Вони оснащені реактивними двигунами та використовують штучний інтелект.

Він додав, що для знищення "Шахедів" Україна також залучає засоби РЕБ та легкомоторні літаки (підіймаються вище, ніж летять російські цілі).

"Наші спроможності потрібно розвивати до такого рівня, щоб ми мали пів тисячі засобів для знищення безпілотних апаратів ворога, а також пів сотні протиракетних засобів", – зауважив генерал-лейтенант.

До речі, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан припустив, що дрони-перехоплювачі збиватимуть 20 – 25% від усієї кількості дронів та будуть доповненням до вогневих мобільних груп.