Україна має вийти на застосування не менше 1000 дронів-перехоплювачів на добу, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відвідав підприємство з виробництва дронів-перехоплювачів. Він поставив завдання мати змогу застосувати 1000 дронів перехоплювачів на добу.

У реалізації цього плану допомагають партнери. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі та на його зустріч з журналістами.

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Як в Україні виробляють дрони-перехоплювачі?

Президент України Володимир Зеленський відвідав підприємство з виробництва дронів-перехоплювачів.

Був на підприємстві, подякував команді, побачив, як виробляється захист для наших міст і сіл, для наших людей. Україна вміє робити класні речі та зберігає технологічне лідерство в захисті життя,

– зазначив президент.

Зеленський констатував завдання досягти здатності України у визначений час застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу. Уряд забезпечує контрактування та постійно працює з партнерами, щоб дефіциту фінансування не було.

Зеленський відвідав виробництво дронів перехоплювачів: дивіться відео

Президент повідомив журналістам, що хороші спроможності виробництва дронів є у 4 компаній, а буде у десяти. Ці компанії поки що можуть виробляти лише поодинокі дрони, але для них знайдуть фінансування. Наразі йде мова про загальну ціну у 6 мільярдів доларів.

Він подякував партнерам, які допомагають забезпечити український виробничий потенціал.