Під Москвою знову впали дрони, а під Бєлгородом ледь не постраждала електропідстанція, – ЗМІ

Росіяни знову бідкаються про якісь невідомі добрі безпілотники та дрони, що літають у небі їхньої країни. Цього разу літальні апарати помітили біля Москви та під Бєлгородом.

Зараз російські правоохоронці шукають тих, хто вчергове запустив БпЛА та дрони, щоб притягнути їх до відповідальності. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Під Москвою виявили два літальних апарати

Увечері 25 квітня у Підмосков'ї два дрони нібито впали на присадибні ділянки місцевих жителів. У мережі розповідають, що перший літальний апарат приземлився близько 17 години вечора у селі Новосидориха Московської області. Росіяни зауважили, що модель цього дрона поки що встановити не вдалося, оскільки на ньому не було жодних розпізнавальних знаків.

Другий апарат залетів у село Обухово, що у Раменському міському окрузі Московської області. Це сталося приблизно о 20 годині вечора. Цього разу росіянам вдалося виявити модель дрона. Це був SJRC F11, який мав при собі маленьку камеру.

Російські медіа також підкреслили, що вибухівки у двох дронах не знайшли. Наразі поліція намагається виявити, звідки ці апарати були запущені.

Під Бєлгородом безпілотник намагався атакувати електропідстанцію

Зранку 26 квітня стало відомо, що начебто безпілотник скинув саморобний вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Нежеголь, що у Бєлгородській області. За словами росіян, пристрій не здетонував, тому якихось порушень у роботі підстанції нібито немає.

Росію масово атакують невідомі літальні апарати