Місцеві бігають у паніці та нервують: Росію масово атакують дрони з неба

В регіонах Росії продовжується так званий "парад" безпілотників. На цей раз невідомі літальні апарати зафіксували у Московській, Брянській та Курській областях.

Варто наголосити, що це вже не перший випадок, коли над Росією літають невідомі БпЛА. Місцеві правоохоронці активно шукають причетних до запуску дронів. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Невідомий БпЛА намагався атакувати Курську АЕС

Увечері 26 квітня у місті Курчатові росіяни почули вибухи й характерний свист. За словами російських пропагандистів, сили російських ППО нібито помітили безпілотник, який летів у напрямку Курської АЕС, однієї з найбільш атомних станцій країни.

У області начебто одразу спрацював сигнал повітряної тривоги. Росіяни також зауважили, що дрони летіли на малій висоті, однак протиповітряна оборона успішно їх збила. Пропагандисти одразу ж звинуватили в атаці ЗСУ і наголосили, що постраждалих та руйнувань ніде немає.

У Брянській області теж трохи "трєвожно"

Вдень 27 квітня російські медіа повідомили, що безпілотник нібито атакував електропідстанцію у Климівському районі Брянської області. БпЛА начебто був начинений двома гранатами, тому росіяни могли чути вибухи.

Крім цього, російські пропагандисти підкреслили, що незначних пошкоджень нібито зазнала лінія електропередач підстанції. Постраждалих, за словами росіян, начебто немає.

Москву цілий день атакують дрони

27 квітня невідомий добрий безпілотник помітили також у Підмосков'ї. Як передають російські ЗМІ, мешканці регіону "сильно перелякалися" і повідомили про це у поліцію. Наразі російські правоохоронці начебто з'ясовують, звідки взявся цей дрон.

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Згодом стало відомо, що екіпаж літака, що приземлявся до російського аеропорту Домодєдово, помітив невідомий дрон у небезпечній близькості під час польоту. У мережі пишуть, що борт летів з Уфи до Москви.

Командир літака помітив білий безпілотник на висоті близько 2 тисяч метрів, однак все ж вирішив здійснити посадку як і планувалося. Борт успішно сів, жертв та постраждалих нібито немає.

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