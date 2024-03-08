Понад десяток дронів: у Росії заявляють про роботу ППО цієї ночі
У Росії знову заявляють про збиття дронів. Цього разу окупанти нарахували понад десяток безпілотних літальник апаратів.
Російське міноборони повідомило, що силами ППО нібито над Волгоградською областю було знищено 11 БпЛА. Крім того, пишуть також про збиття ще 1 над територією Бєлгородської області, передає 24 Канал.
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Зранку нібито теж збивали дрони
Відповідно до повідомлень ворожого міноборони зранку у Росії також працювали сили протиповітряної оборони. Зокрема, там заявляють, що о 7 годині за московським часом було знищено ще 4 дрони над Волгоградською областю.
Водночас представники місцевої влади поки не коментували цього. Невідомо також про наслідки збиття БпЛА чи падіння уламків.
7 березня в Росії теж бідкались на дрони
- Ніч проти 7 березня видалася дуже тривожною для окупантів. Повідомляли про атаку безпілотників у кількох областях, а також оголошували ракетну небезпеку.
- Про це стало відомо з російських телеграм-каналів. До слова, у російському міноборони вже відзвітували про буцімто успішну роботу "пе-ве-о".
- Так, сирени уночі лунали у Курській області – там вдосвіта попереджали буцімто про "ракетну небезпеку". До слова, тривогу в регіоні оголошували двічі. Окрім того, у Бєлгородській та Воронезькій області попереджали про атаку безпілотників.