У Калузькій області знову впали дрони: росіяни бідкаються через пошкодження
У росіян знову проблеми. Вони поскаржились, що 11 червня нібито два безпілотники впали на території Калузької області.
Через це є пошкодження у будинках. Про це повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша, інформує 24 Канал.
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Росію знову "атакували" дрони
За словами губернатора, вночі 11 червня у Жуковському районі поблизу села Стрілківка сталося падіння безпілотного літального апарата. Внаслідок цього постраждалих немає. Однак є незначні пошкодження у двох садових будинках – у них вибито скло.
Окрім цього, також у Мединському районі в лісовому масиві буцімто виявили місце падіння, ймовірно, ще одного дрона. Попередньо, постраждалих і руйнувань немає.
РосЗМІ зазначили, що зараз на місцях падіння БпЛА працюють екстрені служби і поліція.
У Росії часто падають невідомі дрони: останні новини
- Нагадаємо, що 5 червня у Калузькій області на трасі нібито виявили два дрони. Зазначається, що на одному з дронів була відеокамера, а підвішених боєприпасів не виявили.
- До речі, жителі Думіничів повідомляли, що ввечері 4 червня буцімто було видно в небі об'єкт, схожий на безпілотник. Він нібито прямував у бік Москви.
- Також нещодавно губернатор області В'ячеслав Гладков заявив про пожежу на енергетичному об'єкті. За його словами, нібито сталася "атака дрона з вибухівкою".
- 30 травня дрони атакували Москву. Вибухи були на вулиці Атласова у Новій Москві, дрон атакував будинок на вулиці Профспілковій.
- У російському місті Суджа окупанти повідомили, що буцімто "приземлили дрон українських військових". Вони заявили, що БпЛА належав батальйону "Азов".
- Окрім цього, чиновники США вважають, що 30 травня безпілотники намагались атакувати будинки російських військових. Мовиться про офіцерів Служби зовнішньої розвідки Росії.