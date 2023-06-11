У Калузькій області знову впали дрони: росіяни бідкаються через пошкодження

11 червня 2023, 08:31
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У росіян знову проблеми. Вони поскаржились, що 11 червня нібито два безпілотники впали на території Калузької області.

Через це є пошкодження у будинках. Про це повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша, інформує 24 Канал.

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Росію знову "атакували" дрони

За словами губернатора, вночі 11 червня у Жуковському районі поблизу села Стрілківка сталося падіння безпілотного літального апарата. Внаслідок цього постраждалих немає. Однак є незначні пошкодження у двох садових будинках – у них вибито скло.

Окрім цього, також у Мединському районі в лісовому масиві буцімто виявили місце падіння, ймовірно, ще одного дрона. Попередньо, постраждалих і руйнувань немає.

РосЗМІ зазначили, що зараз на місцях падіння БпЛА працюють екстрені служби і поліція.

У Росії часто падають невідомі дрони: останні новини

  • Нагадаємо, що 5 червня у Калузькій області на трасі нібито виявили два дрони. Зазначається, що на одному з дронів була відеокамера, а підвішених боєприпасів не виявили.
  • До речі, жителі Думіничів повідомляли, що ввечері 4 червня буцімто було видно в небі об'єкт, схожий на безпілотник. Він нібито прямував у бік Москви.
  • Також нещодавно губернатор області В'ячеслав Гладков заявив про пожежу на енергетичному об'єкті. За його словами, нібито сталася "атака дрона з вибухівкою".
  • 30 травня дрони атакували Москву. Вибухи були на вулиці Атласова у Новій Москві, дрон атакував будинок на вулиці Профспілковій.
  • У російському місті Суджа окупанти повідомили, що буцімто "приземлили дрон українських військових". Вони заявили, що БпЛА належав батальйону "Азов".
  • Окрім цього, чиновники США вважають, що 30 травня безпілотники намагались атакувати будинки російських військових. Мовиться про офіцерів Служби зовнішньої розвідки Росії.

Автор: Софія Ковнір