У Калузькій області знову впали дрони: росіяни бідкаються через пошкодження

У росіян знову проблеми. Вони поскаржились, що 11 червня нібито два безпілотники впали на території Калузької області.

Через це є пошкодження у будинках. Про це повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша, інформує 24 Канал.

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Росію знову "атакували" дрони

За словами губернатора, вночі 11 червня у Жуковському районі поблизу села Стрілківка сталося падіння безпілотного літального апарата. Внаслідок цього постраждалих немає. Однак є незначні пошкодження у двох садових будинках – у них вибито скло.

Окрім цього, також у Мединському районі в лісовому масиві буцімто виявили місце падіння, ймовірно, ще одного дрона. Попередньо, постраждалих і руйнувань немає.

РосЗМІ зазначили, що зараз на місцях падіння БпЛА працюють екстрені служби і поліція.

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