Вони є частиною цієї війни: що може змінити діалог України з Румунією

За повідомленнями румунських ЗМІ, наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Румунію. Там український лідер мав би обговорити питання безпеки, енергетики, сільського господарства тощо.

Ймовірний візит Володимира Зеленського до Румунії може стати важливим кроком до спільного діалогу. Чому це важливо для України 24 Каналу пояснив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

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На що може вплинути діалог з Румунією

Не всі дії Румунії є дружніми до України. Наприклад, раніше Румунія блокувала зернові коридори. Водночас під час дії цих обмежень міністр інфраструктури Румунії наголошував, що ведеться робота, аби щомісяця через свою територію постачати до 4 мільйонів тонн українського зерна.

Румунія зараз важлива, попри те, що ця країна не робить якихось прямих заяв. Але нещодавно мені показали відео, де румунські прикордонники стріляють по дрони, які летять на Україну. Тобто фактично Румунія вже є частиною цієї війни,

– зазначив Іван Ус.

Й справді, румунські Збройні сили змушені відбивати збройні агресії Росії, адже це зачіпає безпеку їхньої країни.

"Важливий діалог з Румунією з приводу того, щоб вона тиснула на своїх партнерів по НАТО, мовляв, ви ж бачите, що російські атаки вже зачіпають НАТО. Якщо з цим активніше не допомагатимете і ховатимете голови в пісок, то ми публічно казатимемо, що вже відбуваються атаки на НАТО, але Альянс мовчить", – наголосив Ус.

Якраз про це треба розмовляти із Румунією. Адже якщо відбудеться так, що сили НАТО вступлять у цю війну, значною мірою це станеться через постійну загрозу для Румунії, як члену Альянсу.

Іван Ус про важливість діалогу з Румунією: дивіться відео

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