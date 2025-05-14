Дрони спровокували пожежу: які наслідки атаки "Шахедів" на Хмельниччині

Сили ППО за ніч знищили 13 ворожих "Шахедів" над Хмельниччиною. В обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки атаки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на голову ОВА Сергія Тюріна.

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Масована атака БпЛА по Хмельницькій області

Із 02:00 14 квітня в Хмельницькій області було гучно. Російські "Шахеди" атакували населені пункти регіону. За понад 4 години повітряної тривоги протиповітряна оборона збила 13 "Шахедів".

Відомо, що внаслідок атаки в нежитловому будинку сталася пожежа. Працівники ДСНС оперативно ліквідували загоряння. У двох приватних будинках пошкоджені вікна.

Інформація щодо травмованих чи загиблих не надходила,

– повідомив начальник ОВА.

Нагадаємо, вночі російська армія запустила по Україні 145 дронів-камікадзе та одну ракету "Іскандер". Захисники успішно відбили повітряну атаку та знищили 80 "Шахедів" та безпілотників інших типів. Внаслідок атаки постраждали райони Атака вразила регіони Сумщини, Харківщини, Одещини, Донеччини та Кіровоградщини.

Де лунали вибухи через застосування ворогом БпЛА