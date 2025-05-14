Дрони спровокували пожежу: які наслідки атаки "Шахедів" на Хмельниччині
- Сили ППО в Хмельницькій області знищили 13 "Шахедів", які атакували регіон, спричинивши пожежу в нежитловому будинку та пошкодження вікон у двох приватних будинках.
- Російська армія запустила по Україні 145 дронів-камікадзе та одну ракету "Іскандер", з яких українські захисники знищили 80 дронів.
Сили ППО за ніч знищили 13 ворожих "Шахедів" над Хмельниччиною. В обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки атаки.
Про це пише 24 Канал з посиланням на голову ОВА Сергія Тюріна.
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Масована атака БпЛА по Хмельницькій області
Із 02:00 14 квітня в Хмельницькій області було гучно. Російські "Шахеди" атакували населені пункти регіону. За понад 4 години повітряної тривоги протиповітряна оборона збила 13 "Шахедів".
Відомо, що внаслідок атаки в нежитловому будинку сталася пожежа. Працівники ДСНС оперативно ліквідували загоряння. У двох приватних будинках пошкоджені вікна.
Інформація щодо травмованих чи загиблих не надходила,
– повідомив начальник ОВА.
Нагадаємо, вночі російська армія запустила по Україні 145 дронів-камікадзе та одну ракету "Іскандер". Захисники успішно відбили повітряну атаку та знищили 80 "Шахедів" та безпілотників інших типів. Внаслідок атаки постраждали райони Атака вразила регіони Сумщини, Харківщини, Одещини, Донеччини та Кіровоградщини.
Де лунали вибухи через застосування ворогом БпЛА
- Над Рівненською областю ППО збила чотири дрони-камікадзе. В регіоні було пошкоджено інфраструктуру, постраждали двоє людей.
- Тривожна ніч була в Кіровоградській області. У Кропивницькому районі частину безпілотників вдалося знищити. Обійшлося без постраждалих.
- У Черкаській області нічна атака БпЛА минула без наслідків. ППО успішно відпрацювала по ворожих цілях.
- Незначні пошкодження приватних будинків зафіксовані після атаки БпЛА на Тернопільщині. Цієї ночі росіяни атакували здебільшого західні регіони. Лише на одну область ворог запустив 12 ударних дронів. Дві цілі ППО збила в Кременецькому районі. Постраждалих та загиблих унаслідок обстрілу немає.
- Через нічний обстріл вибухи також чули жителі Дніпропетровської та Київської областей.