У Росії заявляють, що на території військового арсеналу у Волгоградській області впали два БпЛА
11 березня 2024, 15:53Читать новость на русском
У Росії неспокійно, там час від часу повідомляють про атаки безпілотників на різні регіони. Зокрема, два БпЛА нібито впали на території Волгоградського військового арсеналу.
Російські ЗМІ пишуть, що під час атаки БпЛА у Волгоградській області Росії вночі проти п’ятниці, 8 березня, два дрони впали на території військової частини у селищі Котлубань. Там розташований військовий арсенал, передає 24 Канал.
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Один дрон вибухнув
Про це стало відомо 11 березня.
Як пишуть телеграм-канали, один безпілотник після падіння вибухнув. Інформації щодо руйнувань немає. Росіяни також традиційно заявляють, що обійшлося без постраждалих.
Водночас немає жодних фото чи підтверджень цього.
Брянську та Орловську області Росії вкотре атакували дрони
- Громадяни Росії продовжують відчувати наслідки війни, яку Кремль розв'язав проти України. Власне, регіони держави-агресорки вчергове атакували дрони.
- У ніч на 11 березня безпілотні літальні апарати помітили в Брянській та Орловській області Росії. Близько 05:41 у ворожому міністерстві оборони поспішили запевнити, що нібито збили всі цілі.
- Як зрозуміло з повідомлення Кремля: 4 дрони зафіксували над Брянською областю, 2 безпілотні апарати – над Орловською. Водночас Москва вчергове звинуватила Україну в "терористичній атаці" по об'єктах на території Росії.