Українці почали застосовувати на фронті "дрони-дракони", – CNN

У виданні повідомили, що українські військові почали використовувати на фронті вогнеметні "безпілотники-дракони". Ці дрони скидають розплавлений метал, на позиції російських окупантів.

Розпечена суміш алюмінієвого порошку і оксиду заліза, відома як терміт, горить при температурі до 2200 градусів за Цельсієм. Коли його скидають з безпілотника, він створює ефект, схожий на вогонь, що виривається з пащі міфічного дракона, через це дрони і отримали свою назву.

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Що відомо про використання "дронів-драконів"

У матеріалі мовиться, що Україна, ймовірно, використовує у війні проти Росії флот вогнеметних "дронів-драконів", що є сучасною версією боєприпасів, які мали руйнівний ефект під час обох світових війн.

На відео, опублікованих Міністерством оборони України в соцмережах, видно, як безпілотники скидають потоки вогню – фактично розплавленого металу – на позиції росіян у лісосмугах.

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Ударні дрони – це наші крила помсти, які несуть вогонь прямо з неба! Вони стають справжньою загрозою для ворога, спалюючи його позиції з точністю, якої не може досягти жодна інша зброя,

– зазначається у повідомленні 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Чи зможуть "дрони-дракони" змінити хід війни

Аналітик оборонної промисловості та колишній офіцер британської армії Ніколас Драммонд в інтерв'ю виданню підкреслив, що застосування терміту за допомогою безпілотників є "доволі інноваційним рішенням".

Але якщо його використовувати таким чином, ефект буде більше психологічним, ніж фізичним,

– підкреслив він.

Драммонд не вірить, що використання таких дронів суттєво вплине на перебіг бойових дій, але зазначив, що терміт створює для російських військ ще одну причину побоюватися українських безпілотників.

У виданні зауважили, що терміт здатний легко пропалювати майже будь-які матеріали, включаючи метал, тому захиститися від нього майже неможливо.

Згідно з даними британської антивоєнної організації Action on Armed Violence (AOAV), Україна вже застосовувала терміт, скинутий з дронів, для виведення з ладу російських танків.

У матеріалі зазначили, що відповідно до міжнародного права, використання терміту у військових діях дозволено, але його використання на цивільних об'єктах заборонено через жахливі наслідки, які він може мати для людського організму.