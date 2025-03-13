Схожі на "Шахеди": що відомо про українські дрони-камікадзе UAS SETH, які б'ють по Росії
- UAS SETH – це новітній український безпілотник, розроблений у співпраці з Німеччиною, який вже успішно використовується на фронті.
- Безпілотник оснащений електричним двигуном, системами автоматичного наведення на ціль зі штучним інтелектом та має знижений тепловий слід, що ускладнює його виявлення.
- UAS SETH був застосований у масованому нальоті на Росію, що збіглося з початком переговорів між Україною та США, та, ймовірно, був модифікований для далекобійних операцій.
- Дрон UAS SETH має розмах крила близько 1,5 метра, дальність понад 50 кілометрів та використовує завадозахищені системи навігації.
На початку 2025 року ЗМІ почали писати, що відтепер на озброєнні в Україні є свій аналог російсько-іранського "Шахеда" – безпілотник UAS SETH. Він дійсно візуально зовні дуже схожий, проте на цьому збіги завершуються (а, може, й ні).
24 Канал розповідає, що відомо про новий український БпЛА UAS SETH.
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UAS SETH – новітня українська зброя
Вперше публіка дізналася про UAS SETH ще на початку грудня 2024 року – тоді до Києва з офіційним візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц і частиною "культурної програми" були відвідини виставки безпілотників, розроблених Україною спільно з Німеччиною.
На виставці були представлені безпілотники вітчизняного виробництва, а також створені в Україні в межах співпраці з німецькими компаніями. Зокрема, в одному з дронів застосовані системи автоматичного донаведення на ціль зі штучним інтелектом виробництва німецьких компаній. Ще один – це результат роботи локалізованої німецької компанії, яка відкрила в Україні центр для виробництва та обслуговування вже поставлених засобів,
– звіт Офісу Президента про виставку дронів 2 грудня 2025 року.
Надто багато інформації Офіс Президента зі зрозумілих причин не надав, натомість показав численні фото з виставки й на них експерти розгледіли досі невідомий безпілотник, візуально схожий на Shahed-136, але менший за розмірами. Ним і виявився UAS SETH.
Шольц оглядає українські дрони / Фото ОП
Про успішне бойове застосування дрона на фронті 10 березня 2025 року написав волонтерський фонд "Повернись живим". Волонтери виклали фото й відео бойової роботи та повідомили, що дрон UAS SETH є на озброєнні бригади "Азов", яка діє на Торецькому напрямку:
UAS SETH – новітня українська зброя бригади "Азов". Її придбали ви – наші благодійники. Цей ударний БпАК простий в експлуатації, повністю автоматизований і вже влучає у ворожі цілі на Торецькому напрямку. З ним оператори ударних дронів будуть ще краще полювати на окупантів, їхнє озброєння та техніку.
Що відомо про UAS SETH
UAS SETH – це українсько-німецька розробка. З огляду на згадане вище повідомлення Офісу Президента, Україна в проєкті відповідає за "залізо", а німці – за "системи автоматичного донаведення на ціль зі штучним інтелектом виробництва".
Як працює автоматизоване керування, дає розуміння вже згадане відео від "Повернись живим". Схоже, що оператор за допомогою курсора задає точку, в яку має летіти дрон. А далі все робить сам БпЛА – його не потрібно "вести", керуючи пультом, він сам летить у визначену оператором точку.
UAS SETH влучає у російську вантажівку: дивіться відео
На відміну від згаданого "Шахеду", UAS SETH має електричний двигун, який приводить у дію штовхальний гвинт.
Це значно знижує шум і забирає в БпЛА ще й порівняння з "мопедом". Крім того, електричний двигун залишає менший тепловий слід, що робить виявлення UAS SETH досить складним завданням для ворога. Проблем ворогу додає і темний колір фюзеляжу, який робить пошук у нічному небі нетривіальним завданням для мобільних вогневих груп росіян.
- Експерти видання Defence-Express припускають, що UAS SETH може бути оснащений завадозахищеним приймачем сигналів супутникової навігації.
- Експерти "Мілітарного" уточнюють, що мовиться про восьмиканальну CRPA-антену захищеного прийому супутникових сигналів GPS. Це є додатковим бонусом та великим викликом для російських РЕБів.
Також експерти припускають, що запуск UAS SETH виконується зі звичайної катапульти, що дозволяє запускати дрон у польових умовах.
UAS SETH – відомі характеристики
- тип – баражувальний боєприпас,
- двигун – електричний,
- розмах крила – приблизно 1,5 метра,
- дальність – понад 50 кілометрів,
- вага бойової частини – 3 – 5 кілограмів,
- ціна – невідомо.
UAS SETH / Фото бригади "Азов"
Таємничий "старший брат" UAS SETH
Безпілотник UAS SETH дійсно дуже схожий на "Шахед". Це пояснюється не спробою скопіювати іранську розробку, а банальними законами фізики та аеродинаміки, з якими не посперечаєшся, адже трикутна "шахедоподібна" форма фюзеляжу оптимальна для БпЛА.
При цьому UAS SETH з Покровського напрямку має відмінну начинку та виконує на полі бою зовсім інші завдання.
Тому якщо вам потрібні порівняння з російськими дронами, то це, швидше, не "Шахед", а "Ланцет". Це – баражувальний боєприпас, чиє завдання полягає в знищенні ворожої техніки. Але не тільки… Бо далі починаються дивні дива.
У ніч проти 11 березня дрони UAS SETH взяли участь у масованому нальоті на Росію. За збігом ця подія припала на початок переговорів між Україною та США в Джидді.
Український дрон "засвітився" на відео росіян і був збитий ракетою ЗРГК "Панцирь-С1" нібито аж у Московській області. Росіяни назвали дрон Ukro-Shahed. Схоже, це була модифікація UAS SETH.
Новий український дрон-камікадзе схожий на "Шахед": дивіться відео
Також не можна виключати, що це взагалі не UAS SETH, а дійсно українська версія "Шахеду" з відповідним функціоналом далекобійного дрона.
На відео росіян також видно, що цей дрон значно більший за ті ж UAS SETH, що на озброєнні в "Азову". Тому, можливо, мовиться взагалі про дві різні розробки. І чому б їм не бути, адже сам по собі Shahed-136 – не якась перлина сучасної інженерної думки, а копія ізраїльського дрона IAI Harpy, який сам є ліцензованої копією німецького БпЛА DAR (Die Drohne Antiradar), створеного ще у 1980-х роках минулого століття.
Але якщо це працює і може не за всі гроші світу "наводити двіжуху", як кажуть росіяни, десь на московщині, то чому б і ні.
Зазначимо, що зі своїм завданням створення масовості для прориву російських ППО дрон впорався, адже перетнув лінію фронту, здолавши щонайменше перші ешелони російської протиповітряної оборони, а далі росіяни витратили на безпілотник цінний ресурс – ракету для "Панцирь-С1", вартість якої вочевидь значно дорожча, а головне – для росіян це обмежений і дефіцитний ресурс, відновлюваність якого під питанням.
Що ж це було – представники однієї дронової родини чи кардинально відмінні проєкти під різну специфіку? Відповіді на це питання наразі немає. Ось такий цікавий "туман війни".