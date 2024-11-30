Залишаються "у тіні": хто готує дрони для знищення окупантів

Сьогодні інтернет просто переповнений кадрами знищення російської техніки FPV– дронами Сил Оборони. Але за кожним таким "красивим влучанням" стоїть кропітка командна робота.

Дуже важливою є праця не лише пілотів дронів, а й військових, які вдосконалюють та готують смертоносні "пташки" до вильоту. Про тих, хто зазвичай залишається "у тіні", розповість 24 Канал у межах програми "Кордон.UA" у репортаж із району Вовчанська, де тримають позиції наші прикордонники.

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Шлях FPV-дрона на фронті

Кожен бойовий дрон прикордонників до завтрашньої статистики про втрати росіян додає як мінімум мінус одного окупанта чи мінус одну одиницю ворожої техніки.

Наші військові отримують від держави або волонтерів основу для безпілотника. Зазвичай, дрони приходить, на поганих комплектуючих, які не дозволяють виконувати завдання на великих дальностях під дією РЕБу. Тому інженери підсилюють сигнали відео, керування, кастомні частоти.

Навіть якщо комплектуючі приходять хороші, вони не підходять під наше обладнання і все приходиться міняти,

– зауважив інженер-прикордонник "Койот".

Відповідно інженерам-прикордонникам треба перезібрати дрон, проапргрейдити і перепрошити. Для зручності вони підлаштовують всі налаштування під кожну групу.

Вони (пілоти – 24 Канал) звикли, що у них вибух на цій кнопочці, канали перемикаються на цій, потужність на цій, щоби стандартизувати. Бо якщо кожен раз буде приходити по-різному, то буде хаос, роботи не буде,

– додав "Койот".

Далі саперам треба спорядити його вибухівкою, протестували в полі, а пілотам – спрямувати до цілі. Сапер-прикордонник "Ронін" розповів, що є різні варіанти, чим можна спорядити дрон.

"Є в меню кумулятив, це у нас іде проти броньованої техніки, легкоброньованої, важкоброньованої. Є у нас уламковий – це проти піхоти й проти звичайних машин. Також є фугас, це якщо нам треба щось "вскрити", або відкрити двері, постукати, так сказати. Є термобар, це щоби в росіян підгоріло в буквальному сенсі", – пояснив "Ронін".

Отже, ураження цілі FPV-дроном – це дійсно величезна, спільна, кропітка робота багатьох справжніх професіоналів. Загалом дрон може пролетіти до 10 – 13 кілометрів і нести 3 кілограми вибухівки. Під час тестування було зафіксовано, що FPV підіймав і 5 кілограмів.

Так, заряд РПГ треба переобладнувати, це не важко, ми просто його розбираємо, споряджаємо вибухівкою, робимо місце під детонатор. Потім споряджаємо до FPV. Найбільш потужним по вибуху у нас буде фугас. Якщо він залетить добре в бліндаж – може повністю його розбити. Все дуже тонко, все залежить від цілі і від задачі, яка стоїть переді мною і перед пілотом,

– розповів сапер-прикордонник.

Готовий до бойової роботи дрон – який не тільки проапргрейджений, перепрошитий, але вже і протестований в полі – потрапляє до рук пілотів, які з ним вирушають максимально близько до лінії фронту. Вони прямують в спеціально облаштований схрон, звідки підіймають його в небо, запускають і керують для влучання по ворогові.

Загалом, за день непогано: двоє 300 росіян, "вскритий" бліндаж, якийсь пункт управління, Starlink знищенний, так плюс-мінус продуктивно,

– розповів пілот FPV-дрона "Бєс".

Таким, феєричним, але славним є завершення життєвого циклу дрона-камікадзе: куплений на гроші українців, споряджений і запущений прикордонниками, він ще на трошки знесилив нашого ворога.