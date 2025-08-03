Внаслідок терористичної атаки росіян по Києву загинула 31 людина, серед них 5 дітей. Окупанти використали "Шахеди" з реактивним двигуном, які важче перехопити.

Саме дрони росіяни навчилися повноцінно виготовляти на своїй території. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що мовиться не про загальновживаний товар.

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Як Росія змогла наростити виробництво дронів?

Росіяни так і не спромоглися самостійно робити автомобілі, телефони, навіть побутова техніка їм не вдається. Все це вони постачали із Заходу чи Китаю.Але з дронами все сталося інакше.

Вони напружилися і самостійно почали їх робити. Це виглядає неприємно, але є низка пояснень, чому все вдалося,

– сказав Іван Ступак.

Найперше – грошові ресурси, які є у Росії. Влада оптимізує бюджет. Саме слово "оптимізація" тепер використовують, коли говорять про врізання виплат, зокрема соціальних, освітніх, економічних. Загальну суму оцінюють у 25 мільярдів доларів. Тепер ці кошти мають піти на воєнні потреби.

Крім цього, Росія має партнерів, які їй допомагають. Хоч Китай не бере безпосередньої участі у війні, але продає Кремлю все, що йому потрібно. На цьому Пекін дуже добре наживається.

Велика територія дозволяє росіянам розташовувати свої виробництва далеко від України, куди наші безпілотники дуже рідко досягають. До того ж, для завдання суттєвих результатів потрібно, щоб в Єлабугу долітало хоча б кілька десятків дронів,

– додав Іван Ступак.

Цікаво, що в ГУР МО опублікували інформацію про людину, яка відповідає за запуск безпілотників по Україні. Тому кожного злочинця рано чи пізно вдасться притягнути до відповідальності.

Також важливо розуміти, що Росія щодня продає своїх енергоресурсів приблизно на 600 мільйонів євро. Це величезні суми, які дозволяють Кремлю продовжувати війну.

Зауважимо, після погроз Дональда Трампа, частина країн все-таки почали відмовлятися від російської нафти. Зокрема індійські компанії призупинили закупівлі у Москві. Президент США обіцяв вторинні санкції для країн, які цього не зроблять.