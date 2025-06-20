Україна може перемогти у дроновій війні, але за певних умов

Час від часу з'являються повідомлення, що Україна нібито працює над виготовленням аналога "Шахеда". Насправді у цьому сенсі найважливіше – це системність створення продукту.

Про це 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський, зауваживши, що Росія виготовляє один продукт. Далі вона його масштабує та модернізує.

Дивіться також Україна зможе збивати російські КАБи: що відомо про нові випробування НАТО

Що потрібно для здобуття переваги

В Україні є якісне рішення, яке застосовують, ми пропонуємо цікавий технологічний підхід. Але в нашій державі цим займається низка приватних компаній, які напряму спілкуються, наприклад, із закордонними урядами.

Це зовсім інший підхід до масштабування виробничих потужностей, тому що у Росії, Ірані замовляє "партія". В України основним рушієм є суспільство, приватні компанії, а низка державних органів активно допомагають просувати та збільшувати можливості.

Нам не потрібна копія "Шахеда". Нам потрібна інтеграція системи, яка буде складною для перехоплення ворогом і далекоглядною. Технічні можливості не дозволять її скопіювати,

– наголосив Анатолій Храпчинський.

Отже, ми говоримо про системність і правильну вертикаль розповсюдження ресурсів. Потрібен комплексний підхід, об'єднання зусиль українських компаній з єдиним стратегічним поглядом.

Також важливе створення інженерної Ставки з аналітичним департаментом, яка дозволить якісно аналізувати будь-яке озброєння, яке застосовує ворог, Сили оборони або те, яке пропонують українські компанії.

Тоді ми зможемо вибудувати єдину стратегію, яка буде об'єднана в зусиллях, і бачити загальну ціль. Бо зараз кожен може виробляти якийсь засіб зі своїм баченням його експлуатації.

До слова, з'явилося підтвердження, що ворог використовує дрони зі штучним інтелектом, також він обладнаний системою прямого радіоуправління з Росії. Це дозволяє керувати "Шахедом" за 150 кілометрів від лінії фронту.