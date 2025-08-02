Росіяни постійно модернізують свої безпілотники. Наприклад, під час атаки на Київ 31 липня вони використали дрони з реактивними двигунами, які значно важче перехопити.

Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко пояснив 24 Каналу, що кожен безпілотник варто розглядати окремо. Адже у "Шахеда", "Молнії" чи реактивного дрона зовсім різні застосування.

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Чим відрізняються російські БпЛА?

Дрон "Молнія" – тактичного рівня застосування. Він може проникати у наш повітряний простір від лінії бойового зіткнення на 25 – 35 кілометрів. Максимальне корисне навантаження, яке він переносить становить до 7 кілограмів.

Відповідно, цей дрон пілотується завдяки FPV-керуванню, він не є стійким до РЕБу. Наші системи радіоелектронної боротьби не тільки подавляють ці дрони, але й ми маємо можливість розуміти райони їхнього запуску й потім там відпрацьовувати.

Щодо "Шахедів", то противник поставив завдання виготовляти їх по 500 в день до кінця 2025 року. Ворог провів модернізацію цих засобів. Вони стали більш стійкими до РЕБу, а деякі можуть проводити повітряну розвідку,

– розповів Юрій Федоренко.

Він додав, що "Шахеди" також бувають різні. Наприклад, є модернізовані, але з двигуном внутрішнього згоряння і з пропелером. Вони можуть розвивати певну граничну швидкість. Для їхньої ефективної протидії є декілька складових.

Насамперед це наші маневрові вогневі групи, які спроможні збивати "Шахеди", які рухаються на горизонті до 500 метрів над рівнем землі. Друге – це дрони-перехоплювачі, які активно виготовляють українські компанії і наші партнери.

Що потрібно для ефективної ППО?

Для того, щоб ці дрони пілотувати, необхідний основний капітал війни – люди. Зараз бойові підрозділи, зокрема полк "Ахіллес", йдуть на певні кроки.

Наприклад, військові, які виконували завдання на передній лінії і збивали "Молнії", "Орлани" зараз змінили формат роботи й закрили певний пазл в другій лінії оборони. Вони активно збивають "Шахеди",

– сказав Юрій Федоренко.

Є важливе прохання до всіх цивільних, зокрема жінок. Вони можуть долучатися профільних підрозділів, які застосовують дрони-перехоплювачі, здобувати знання, досвід, а тоді спільно ми ефективно будемо експлуатувати техніку, яку виробляємо.

Також важлива робота наших дипломатів на міжнародному рівні. Від них залежить, чи отримаємо ми додаткові засоби протиповітряної оборони й фінансування на українську бойову авіацію. Все вищесказане допоможе створити ешелоновану оборону нашого неба й збивати більшість цілей.

Про дрони з реактивним двигуном

Противник зараз їх активно тестує, але для того, щоб наростити виробництво, йому знадобиться певний час. До Нового року, росіяни здебільшого тероризуватимуть Україну звичайними "Шахедами" з двигуном внутрішнього згоряння. Зараз українські компанії спільно з партнерами ведуть розробки реактивних перехоплювачів.

Ми готуємося до тих викликів, які можуть стати масованими на початку 2026 року. Але зараз основний пріоритет – закрити проблеми, які ми маємо щоночі у різних регіонах. А для цього потрібні люди,

– наголосив Юрій Федоренко.

Завдяки державному фінансуванню, вдалося закрити низку номенклатур найбільш вживаних дронів. Але є ті, які не увійшли в це фінансування через різні причини.

Важливо! Зараз полк "Ахіллес" проводить збір на мільйон гривень, щоб закупити декілька дронів різних компаній на оптоволокні. Долучитися до збору може кожен за посиланням. Усі донати дуже важливі!

На такі дрони не впливають засоби радіоелектронної боротьби противника. Кожен дрон на оптоволокні є принципово важливий. Чим більше їх буде, тим більше з'явиться можливостей вражати ворожу логістику. А це означає, що гармати стрілятимуть менше, безпілотники літатимуть не так часто, а ворожі піхотинці не доходитимуть до наших передніх рубежів.