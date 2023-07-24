У Москві впали дрони: прильоти біля міноборони і штаб-квартири ГРУ – показуємо на карті

В ніч на 24 липня у Москві стались вибухи унаслідок падіння безпілотників – у будівлях вибито шибки, пошкоджено покрівлі дахів. Один із дронів упав на території російського міноборони.

Інформацію про падіння дронів підтвердив голова Москви Сергій Собянін. Та невідомі дрони упали і біля інших будівель. 24 Канал показує на карті, де цієї ночі падали безпілотники в столиці Росії.

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Безпілотник "вписався" у міноборони

Приблизно о 4 годині ранку, у Москві пролунала серія вибухів. Писали, що невідомі дрони "атакували" вулицю Лихачова.



Вулиця Лихачова, пошкоджено покрівлю дахів будинків / Фото з телеграм-каналів

У будівлі, де розташована "Леруа Мерлен", вибило скло на верхніх поверхах. Попередньо саме туди "влетів" БПЛА,

– ідеться в повідомленні.



У бізнес-центрі поруч вибило панорамні вікна / Фото з телеграм-каналів

Пошкоджено також будівлі поруч / Фото з телеграм-каналів



У магазинах вибито вікна / Фото з телеграм-каналів

Увага! Уламки ще одного безпілотника виявили на Комсомольському проспекті, 17, неподалік від будівлі міністерства оборони Росії, парку ім. Горького і набережної Москви-ріки. Також безпілотник влучив у будівлю бізнес-центру.



Комсомольський проспект, міноборони на карті

Російські ЗМІ пишуть, що екстрені служби підтвердили "прильоти".

Також повідомляється, що один із дронів, ймовірно, впав навпроти Військового університету імені князя Олександра Невського – штаб-квартири ГРУ з кібернаступу.

На місцях падіння безпілотників у Москві перекрито рух

Міністерство оборони країни-агресора Росії заявило, що це нібито Україна спробувала здійснити удар "по об'єктах на території Москви" за допомогою двох безпілотних літальних апаратів.

Крім того, інцидент прокоментували і в міністерстві оборони Росії. Переконують, що "засобами радіоелектронної боротьби два українських БПЛА були придушені та зазнали аварії". Наразі інформації про загиблих і постраждалих немає.

Та, схоже, безпілотників було більше, якщо оцінювати руйнування. Та й Україна неодноразово наголошувала на своїй непричетності до подібних "надзвичайних ситуацій". А вони до слова, уже не вперше трапляються у Москві.

Так, 30 травня дрони впали у 5 населених пунктах Підмосков'я: Іллінському, Роздорах, Ромашковому, Тимошкіному та Грінфілді, де живуть зокрема Аркадій та Борис Ротенберги, голова Мінфіну Антон Сілуанов, голова Конституційного суду Валерій Зорькін, спікер совфеда Росії Валентина Матвієнко та інші.