Нафтопровід "Дружба" могли розбомбити дрони нового типу, – Forbes

Нафтопровід ""Дружба" у Брянській області могли атакувати дрони нового типу. На це вказують формулювання про те, що БпЛА не "врізалися", а саме "розбомбили" нафтопровід.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

До теми Вибухи в Брянській області: під атаку БпЛА могла потрапити станція нафтопроводу "Дружба"

Які дрони могли атакувати "Дружбу"

Аналітик Forbes Девід Акс стверджує, що у ніч проти 30 січня безпілотники 14-го окремого безпілотного літального полку завдали удару по насосній станції на трубопроводі "Дружба" у Брянській області. Слід наголосити, що нафтопровід "Дружба" є одним з найбільших у світі та критично важливим вузлом в інфраструктурі країни-агресорки.

Внаслідок атаки дронів спалахнула пожежа, яку зафіксували супутники NASA.

Судячи з вогню, удар був точним,

– наголосив естонський аналітик WarTranslated.

Посилаючись на телеграм-канал "Миколаївський Ваньок", Девід Акс наголошує, що дрони не просто врізалися у станцію нафтопроводу, а саме розбомбили її. Аналітик додає, що Україна вже застосовує модифіковані цивільні спортивні літаки для виконання бойових місій. Крім того, вони можуть переносити близько 100 кілограмів.

До прикладу, спортивний літак Aeroprakt A-22 може нести 100-кілограмову бомбу й долає відстань у понад 640 кілометрів в обидві сторони. Здатність скидати бомби дає безпілотникам суттєву перевагу. Відтак, якщо дрон запустити лише в одну сторону, то він може подолати відстань й у 1300 кілометрів.

Ціль у Брянській області розташовувалася всього за 40 кілометрів від кордону з Україною, а це означає, що витривалість безпілотників не була ключовим фактором. Дрони могли скинути бомби та повернутися на базу,

– резюмує аналітик.

Втім, дистанційна посадка – одна з найскладніших. Акс припускає, що оператори могли не ризикувати, а тому – застосували тактику подвійного удару. Спершу дрон міг скинути бомби, а потім – уразили об'єкт.

"Якщо українські військові зможуть налагодити безпечне повернення дронів після виконання місії, ці апарати стануть багаторазовою зброєю. Це дозволить використовувати їх для атаки кількох цілей, що значно підвищить ефективність ударів по російській нафтовій інфраструктурі", – додав аналітик.

До слова, Сили безпілотних систем України підтвердили, що використовують безпілотники дальньої дії, оснащені 250-кілограмовою авіабомбою.

Крім того, головний редактор Defense Express Олег Катков повідомляв, що такі БпЛА виготовляють на основі легкомоторного літака. Під нього кріплять бомбу ФАБ-100. Цей літак не врізається ні в що, а скидає боєприпас, для чого на ньому є оптико-прицільна станція, а після – може повернутися назад.