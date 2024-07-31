Лукашенко, де карта: щонайменше 5 "Шахедів" фіксували вночі у Білорусі, куди вони долетіли

У ніч проти 31 липня Росія здійснила наймасовішу дронову атаку по Україні. Зокрема, безпілотники залетіли у повітряний простір Білорусі.

Загалом за минулу ніч до Білорусі залетіли щонайменше 5 дронів-камікадзе типу "Шахед".

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Перший із них зайшов до Білорусі близько 23:20 у районі селища Асаревичі. І вже о 23:50 з аеродрому "Барановичі" білоруси підняли винищувач, який годину літав по південному сходу Білорусі поблизу прикордоння.

Винищувач фіксували в районі Речиці, Гомеля та поблизу інших населених пунктів у прикордонні з Україною, що свідчить про те, що винищувач проводив інтенсивний пошук цілей та був піднятий не просто на розвідку, а на цілеспрямоване виявлення "Шахедів" над Білоруссю.

Шахеди залітали до Білорусі упродовж всієї атаки

Він пробув на півдні країни до 01:30, але й після його повернення до "Барановичів" "Шахеди" продовжили заходити до Білорусі.

Дрони-камікадзе вторглися у повітряний простір Білорусі в районі селищ Лоєв, Асаревичі та Кірово, остання група зайшла в районі 02:30, причому в останньому випадку було відразу два дрони.

"Більшість дронів після заходу відразу йшли вглиб Поліського радіаційно-екологічного заповідника і далі назад в Україну, але один із дронів пролетів Білоруссю понад 260 кілометри, аж до міста Столін Брестської області", – ідеться у повідомленні.



Карта маршруту дронів по Білорусі під час сьогоднішньої атаки / Інфографіка "Беларускі Гаюн"

У Білорусі уже звикають до російських дронів

16 липня у Білорусі також підіймали авіацію для перехоплення російського дрона "Шахеда", який долетів до Могильова. Це був 4-й дрон-камікадзе, який залетів з Росії у Білорусь під час атаки України. А сьогодні долетіли аж 5 відразу. Схоже, ця практика стає звичною для білорусів.

Зауважимо, що вночі та зранку 31 липня українські сили протиповітряної оборони знищили усі 89 ударних БПЛА, які запустили росіяни з різних напрямків.