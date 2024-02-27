Від кордону Молдови залетіли дрони в Україну: що кажуть у Кишиневі

Пізно ввечері 26 лютого стало відомо, що на територію України залетіли дрони від кордону Молдови. На це вже відреагували у Кишиневі.

З'явилася заява від Міністерства оборони Молдови. У ній спростували інформацію про те, що безпілотники залетіли з території їхньої країни.

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Що кажуть у Кишиневі

В оборонному відомстві заперечують, що один з дронів-камікадзе, запущених Росією, пролетів повітряний простір Молдови.

Українська сторона підтвердила нам, що всі безпілотники, запущені по Одеській області, знищені засобами ППО України,

– йдеться в повідомленні Міноборони.

Що відомо про дрони, які летіли від Молдови

О 22:55 повітряну тривогу оголосили у Хмельницькій і Чернівецькій областях. Вона була пов'язана з загрозою застосування ударних БпЛА. Цікаво, що о 22:43 оголошували відбій повітряної тривоги, пов'язаної з дронами-камікадзе.

Невизначені БпЛА від кордону з Молдовою – у напрямку Хмельницького!

– зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Уламки дронів раніше виявляли у Молдові

Звернімо увагу, що 11 лютого ми повідомляли про те, що у Молдові поблизу кордону знайшли уламки "Шахеда". Про знахідку розповіла прикордонна поліція Республіки Молдова зранку у неділю 11 лютого. Саму ж атаку ворог здійснив у ніч з 9 на 10 лютого.

На це також відреагувала президентка Молдови Майя Санду. Вона опублікувала допис, у якому прокоментувала ситуацію у її країні.

Війна Росії проти України — знову впритул до Молдови. Виявлення сьогодні уламків безпілотника Shahed на півдні Молдови служить ще одним яскравим нагадуванням про похмуру реальність, з якою ми стикаємося. Агресія Росії ставить під загрозу весь континент,

– написала вона.

Майя Санду підкреслила, що підтримка України повинна тривати надалі.

Згодом генеральний інспекторат поліції Молдови зазначив, що під час обстеження уламків сапери знайшли цілою бойову частину дрона. Вона містила близько 50 кілограмів вибухівки.

Відомо, що співробітники вибухово-технічного відділу МВС знешкодили та зібрали всі уламки БпЛА. Також сапери мали підірвати бойову частину у безпечних умовах.

Додамо, що у другій половині дня 17 лютого у Вулканештському районі Молдови, що на півдні країні, поблизу села Нова Етулія виявили нові фрагменти, схожі на уламки "Шахеда".