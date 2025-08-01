Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що українські військові знищують ворожу техніку, логістику та склади. За його словами, наразі триває робота над тим, щоб українська зброя била ще далі та ще точніше.

А також завдавала таких ударів масово, щоб ворог ніде не почувався безпечно. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Михайла Федорова.

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Наскільки дрони збільшили глибину ураження?

За словами Федорова, завдяки дронам вдалося збільшити глибину ураження росіян до 40+ кілометрів.

Збільшення глибини ураження ворога – один із ключових напрямів, над яким працює кластер оборонних інновацій Brave1 разом з українськими виробниками,

– розповів міністр цифрової трансформації.

Він зазначив, що Україна розвиває дешеві, ефективні та масштабовані засоби, здатні знищувати ворожу техніку, склади й логістику на відстані 40 кілометрів.

А також додав, що спільно з підрозділами Сил безпеки та оборони вже триває тестування цих дронів безпосередньо на фронті й вони завдають ударів щоразу на більших дистанціях.

Водночас раніше Федоров попередив, що Росія вже модернізує "Шахеди", щоб обходити українські перехоплювачі, а згодом може перейти на реактивні дрони. Однак Україна відповідає масштабуванням виробництва та впровадженням нових технологій.