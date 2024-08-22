Росіяни вже забули, що це таке: який вплив має дронова атака на Москву

Українські розвідники у ніч проти 21 серпня здійснили одну з найбільших атак дронів на російську столицю. За попередніми даними, було уражено важливий військовий об'єкт під Москвою.

Який ефект на мешканців Москви та інших регіонів країни-агресора мала атака з понад 10 БпЛА, сказав 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен. Авжеж, міноборони Росії заявило, що буцімто всі повітряні цілі, які атакували Підмосков'я, збила "пе-ве-о".

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"Психологічно надламує"

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що безпілотники атакували центр радіотехнічної розвідки та аеропорт під Москвою. Також українські розвідники завдали ударів по аеропорту "Остаф'єво" в Москві. Поки що уточнюється інформація щодо масштабів втрат ворога. Однак психологічний ефект вагоміший і значущий.

Як це виглядає у комплексі: Збройні Сили України на третій рік війни заходять у Курську область, просуваються, фактично замкнули кільце по річці Сейм, дрони знову летять у бік столиці Росії й турбують спокійне життя москвичів. Росіяни вже забули що це таке, але психологічно це надламує,

– мовив Тизенгаузен.

Зазначимо, мер Москви Сєргєй Собянін заявив, що це була одна із найбільших атак безпілотників на місто. Водночас він говорив про збиття 10 БпЛА, а не 11, як згодом написало російське міноборони.