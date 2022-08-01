Близький до путіна політик перебуває в реанімації з рідкісним захворюванням

На концерт кобзона бронюють місця не тільки російські солдати та офіцери. Незабаром за місця у першому ряду може поборотися й політична еліта окупантів.

російський колишній високопосадовець анатолій чубайс покинув пост сецпредставника путіна у березні та втік за кордон. Виявляється, він виїхав у надії продовжити своє життя, адже російська медицина цьому ніколи не сприяла, хоча раніше говорили про його "незгоду щодо війни проти України".

Читайте також В ОП розповіли деталі переговорів із США: анонсували розмову Зеленського з Байденом

чубайс у реанімації

Колишній російський політик опинився у реанімації за станом здоров'я. Лікарі діагностували йому синдром Гієна-Барре.

Сам чубайс повідомив, що стан середньої важкості, російські пропагандисти заявляють, що загрози його життю немає.

67-річний друг путіна не може самостійно пересуватися, але може говорити. Він сам надиктовує дружині відповіді на запитання пропагандистів. Після його реанімації почали говорити про отруєння, але наразі ознак на підтримку цієї версії не виявили.

Що таке синдром Гієна-Барре

Це дуже рідкісне захворювання, коли власна імунна система людини вражає свої ж периферичні нерви. Може призводити до паралічу рук, ніг, м'язів обличчя та грудної мускулатури, що створює проблеми для дихання.

Більшості пацієнтам вдавалося одужувати навіть при важкій формі захворювання.

Дивіться також – в Україну прибули ще 4 РСЗВ HIMARS: відео