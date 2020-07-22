Напередодні в Харкові правоохоронці затримали можливого спільника луцького терориста Максима Кривоша (Плохого). Відомо, що чоловіку 44 роки, він є харків'янином. За інформацією ЗМІ, ім’я зловмисника – Дмитро Михайленко. Більше про спільника луцького терориста читайте у нашому матеріалі.

Деталі затримання зловмисника

Поліція його затримала увечері 21 липня. Інформацію про це оприлюднив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час брифінгу за підсумками звільнення заручників у Луцьку, передає 24 канал.

Дізнайтеся більше Затримання спільника луцького терориста в Харкові: нові подробиці

У поліції, зі свого боку, повідомили, що після затримання провели в його будинку обшуки. У підсумку правоохоронці вилучили цілий арсенал зброї. Йдеться про величезну кількість гранат і набоїв до зброї, а також про пістолет і гладкоствольну рушницю.

Слідчі з’ясували, що незадовго до захоплення заручників луцький терорист відправив своєму спільнику посилку із невідомим вмістом. Правоохоронці припускають, що там була зброя.

Сам чоловік переконує, що всю виявлену зброю він начебто привіз із зони бойових дій на Донбасі в 2014 – 2015 роках. І відтоді зберігав, буцімто задля самооборони. А в посилці, яку він отримав 21 липня, нібито були монети, пише "Страна".

Слідчі встановили причетність 44-річного харків’янина до злочину. Наразі він співпрацює зі слідством.

Факти з біографії спільника луцького терориста

Харків’янин Дмитро Михайленко народився в 1976 році. Раніше він був волонтером в зоні АТО та йому вдалося вижити в страшній аварії, передає харківське видання NewsRoom.

Мати чоловіка Тетяна розповіла журналістам, що її син завжди цікавився технікою та здобув першу освіту в Харківському політехнічному інституті.

Власне під час навчання він потрапив у вищезазначену аварію. У результаті зазнав травми печінки та ніг. Також йому довелося перенести сім операцій, зокрема йому замінили зв'язки коліна на штучні.

"Після тих подій він став дуже запальним. Хоча навчання не кинув, ходив на пари навіть на милицях. Десь п'ять років у нього була інвалідність, але її потрібно було весь час продовжувати, і Діма не захотів. Говорив, що він – не інвалід", – розповіла мати затриманого спільника луцького терориста.



Імовірний спільник луцького терориста цікавився історією та переживав за події в Україні / Фото NewsRoom

За словами жінки, потім вирішив знову вчитися та вступив в "Інжек" (Харківський національний економічний університет – 24 канал).

Щодо хобі Дмитра Михайленка, то він у вільний час займався колекціонуванням предметів часів Другої світової війни. Тетяна Михайленко каже, що її син часто відвідував різні барахолки та шукав там ордени та інші артефакти. Але зброї серед його колекції жінка не бачила.

У 2014 році чоловік дуже близько до серця взяв початок війни та вирішив попроситися на службу. Тому пішов до військкомату. Там пообіцяли зателефонувати, але зрештою ніхто на контакт не вийшов.

Тоді він зайнявся волонтерством, разом із хлопцями купували ящиками сигарети, яйця, консерви та возили до Дебальцево. Йому навіть грамоту за це дали,

– розповіла пані Тетяна.

Останнім часом, зазначає жінка, її син почав часто нервувати. Він був незадоволеним ситуацією в країні та вважав, що нинішній президент веде її в неправильному напрямку. Однак, стверджує вона, про те, що у нього можуть зберігатися гранати та інші боєприпаси, вона навіть не здогадувалася.

Зверніть увагу СБУ перевіряє людей, які можуть бути причетні до захоплення заручників у Луцьку

Входить до кола друзів Надії Савченко

Видання "Страна" з посиланням на джерело в прокуратурі Харкова повідомляє, що Дмитро Михайленко входить до кола друзів одіозної екснардепки Надії Савченко. За словами співрозмовника ресурсу, свого часу вони дуже тісно контактували.

Зауважимо! Проти Надії Савченко досі є відкритою справа за статтею про тероризм. Її звинувачують у плануванні серії терактів в урядовому кварталі Києва. Спільника Савченко Володимира Рубана затримали з арсеналом зброї, і за її допомогою вони планували вбивства перших осіб держави, включно з п’ятим президентом Порошенком.

Журналісти додають, що чоловік був лише волонтером та ніколи не брав участь у бойових діях на Донбасі. Водночас, найімовірніше, він – не ідейний спільник Кривоша, а просто продавець зброї.

"У спільники Кривоша його записали, тому що в нього були розмови телефоном із ним. Але відпрацьовуємо всі версії", – підкреслило джерело видання.

До речі Луцький терорист Кривош раніше перебував під наглядом правоохоронців, – поліція



Слідчі дії в будинку Михайленка /Фото NewsRoom