"Друга армія у світі" стрімко рухається до свого справжнього місця – ближче до хвоста

З приводу миролюбної та травоїдної Росії. Легко перевірити, до речі. Практично у всіх війнах за останні 200 років саме Росія була агресором, вона розв'язувала конфлікти і більшість із них – 70%, якщо грубо – програла.

Секрет російських "перемог"

Навіть у випадках, коли вона не була стороною нападу, її війська виступали "жандармами Європи", катами і карателями, придушуючи повстання і революції.

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Можете зазирнути до Вікіпедії. Оцінити список "перемог". Наприклад, у громадянській війні у Грузії 1991 – 1993. Або у Придністров'ї. Або у Польщі 1939 року – теж перемога. Придушення повстань у колоніях та захоплених країнах – це теж перемоги, щоб ви зрозуміли.

Коли справа доходила до воєн із серйозними супротивниками, то із перемогами починалися невизначеності. Або взагалі траплялися поразки.

Тож у фразі "Росія закінчується там, де можна отримати люлів" більше правди, ніж жарту. І слова про те, що "Севастополь – місто слави російської зброї" треба сприймати як алегорію. Сумне для російської зброї місце – Севастополь. Краще не вникати.

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Бутафорна велич

Загалом міф про миролюбність Росії – з тієї ж опери, що й легенда про військову славу в Севастополі. Ніколи не було і знову.

Звідси ж міф про непереможну та перемогоносну. Бита багаторазово та сильно. Чутки про героїчне минуле дуже перебільшені. А ось інформація про мародерство, військові злочини та насильство над мирним населенням уперто замовчувалася. Нічого. Таємне стає очевидним.

"Друга армія у світі" стрімко рухається до свого справжнього місця у ранжирі – ближче до хвоста.

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